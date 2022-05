La estrategia de Biden con Corea del Norte está muy lejos de la mediática diplomacia de Trump

Alejandra Ramos

Seúl (CNN) — En su visita a Corea del Sur, el presidente de EE.UU. Joe Biden no pareció esperar alguna “carta de amor” de Kim Jong Un; ni siquiera pudo obtener una respuesta a una oferta de vacunas contra el coronavirus considerando que el ermitaño país se ve afectado por su primer gran brote de covid-19.

Y durante una conferencia de prensa el sábado, no parecía particularmente ansioso por un apretón de manos con el déspota norcoreano.

“Eso dependería de si es sincero y serio”, dijo Biden cuando se le preguntó si estaría dispuesto a reunirse con Kim.

Los días de deslumbrantes cumbres y otras sesiones fotográficas que definieron las incursiones diplomáticas del presidente Donald Trump con Corea del Norte y elevaron a Kim parecen haber terminado por ahora. También lo son los intentos de una gran negociación, un acuerdo de desnuclearización de “todo por todo”.

En cambio, los funcionarios de la administración de Biden se centran en lo que llaman un “enfoque práctico y calibrado”, que busca un progreso gradual hacia la desnuclearización a través de compromisos diplomáticos sostenidos. Y Kim, una vez más aislado en el escenario mundial e incapaz de abrazar y sonreír con un presidente de EE.UU., parece estar listo para realizar una prueba de misiles balísticos intercontinentales que acaparará los titulares mientras Biden está en la región.

Un año después de que la administración Biden completara una revisión de su política sobre Corea del Norte, el primer viaje de Biden a Corea del Sur ahora lo pone en el centro de la nueva estrategia aún no probada.

Incluso cuando un posible lanzamiento de un misil mientras Biden está en la región podría aumentar las tensiones, los observadores también han considerado que un gran brote de coronavirus en Corea del Norte ofrece una apertura diplomática potencial, aunque limitada, si no con EE.UU., al menos con Corea del Sur.

Probando la respuesta de Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-youl, son recibidos por una guardia de honor mientras se reúnen en una cena de Estado en el Museo Nacional de Corea en Seúl, Corea del Sur, el 21 de mayo de 2022.

Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, ha dicho que EE.UU. está “preparado” para la posibilidad del lanzamiento de un misil norcoreano o una prueba nuclear mientras Biden está en la región y que, en consecuencia, el presidente podría ajustar la postura militar de EE.UU. en la región.

“Si ocurre algo, solo servirá para reforzar y resaltar el hecho de que Estados Unidos participará en el Indo-Pacífico, y será un aliado incondicional, y va a hacer frente y no retroceder ante ningún acto de agresión”, dijo Sullivan a los periodistas a bordo de un Air Force One con destino a Corea del Sur.

Hasta la fecha, la estrategia del presidente aún no ha producido una sola reunión de trabajo con Corea del Norte en el año transcurrido desde que la administración completó una revisión de la política de Estados Unidos hacia el reino ermitaño, dijo un alto funcionario de la administración, y agregó que “no ha sido por falta”. de intentarlo”. Y Corea del Norte también ha acelerado el ritmo de sus pruebas de misiles balísticos, lanzando 15 este año, hasta el momento.

“Obviamente estamos preocupados”, dijo el funcionario sobre las pruebas. “Pero seguimos comprometidos con nuestro enfoque fundamental, que es que haremos lo que tengamos que hacer en materia de seguridad para nosotros, para nuestros aliados, para nuestras fuerzas desplegadas. Y al mismo tiempo, continuaremos haciendo cumplir las normas del Consejo de Seguridad (de las Naciones Unidas) resoluciones e instando a otros y presionando a otros para que hagan lo mismo. Pero continuaremos acercándonos al Norte y dejando en claro que buscamos la diplomacia con ellos. Buscamos el compromiso”.

“Desafortunadamente, hasta ahora, creo que tenemos que ser honestos al respecto, no han estado dispuestos a hacerlo”, agregó el alto funcionario.

El covid-19 en Corea del Norte podría ser una oportunidad para el compromiso

Los funcionarios estadounidenses y los expertos en Corea del Norte atribuyeron la falta de compromiso diplomático del país con EE.UU. y otros países en parte a las medidas draconianas de bloqueo del coronavirus que Corea del Norte ha implementado durante la presidencia de Biden.

Pero la noticia del primer gran brote de coronavirus reconocido públicamente en Corea del Norte también ha despertado cierta esperanza de una oportunidad potencial para la desescalada.

Si bien los funcionarios estadounidenses no creen que el brote obstaculice la capacidad de Corea del Norte para realizar una prueba de misiles, también han observado cuidadosamente las señales de que podría aceptar la ayuda surcoreana o internacional para combatir el brote.

“La esperanza es que estén más dispuestos a participar en la asistencia humanitaria relacionada con el covid y que esto podría servir potencialmente como un medio para descongelar una vía diplomática que ha estado congelada desde la fallida cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en Hanoi”, dijo Patricia Kim, catedrática emérita de David M. Rubenstein en la Institución Brookings. “Entonces, creo que hay esperanza allí”.

Un alto funcionario de la administración dijo que Estados Unidos le había dicho previamente a Corea del Norte que estaba dispuesto a participar en discusiones sobre la ayuda de alivio del coronavirus, pero que no había tenido ningún contacto directo desde el último brote. Pyongyang aún tiene que responder al nuevo gobierno en la oferta de asistencia de coronavirus de Seúl.

Un cambio importante de la diplomacia de Trump

La política de Trump hacia Corea del Norte reflejó la naturaleza errática de su presidencia. Advertido por el entonces presidente Barack Obama en la Oficina Oval en 2016 de que Pyongyang le presentaría su mayor amenaza a la seguridad nacional, Trump adoptó un enfoque belicoso hacia el Norte y su líder en los primeros días de su presidencia.

Desde su casa de verano en Nueva Jersey, Trump amenazó con hacer llover “fuego y furia” sobre Corea del Norte si continuaban las provocaciones. Se jactó de que su “botón nuclear” era más grande que el de Kim. Y durante un discurso en las Naciones Unidas, se refirió al dictador como “Little Rocket Man” (pequeño hombre cohete, en español) un insulto que ideó para reducir a su enemigo a una caricatura.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y, en opinión de Trump, a medida que su retórica atraía a Kim, la política viró con fuerza en otra dirección. Después de una cumbre histórica en Singapur, la primera entre un líder de Estados Unidos y Corea del Norte, los hombres intercambiaron lo que Trump luego llamó “cartas de amor”. Se reunieron nuevamente en Hanoi, aunque esas conversaciones se desmoronaron por las diferencias en el alivio de las sanciones.

30 de junio: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se da la mano con el líder norcoreano Kim Jong Un mientras los dos se encuentran en la zona desmilitarizada de Corea. Trump pisó brevemente el territorio de Corea del Norte, convirtiéndose en el primer líder estadounidense sentado en pisar la nación. Shealah Craighead / La Casa Blanca

La última vez que Trump visitó Seúl como presidente, viajó a la zona desmilitarizada de Corea para encontrarse con Kim en persona, cruzando la línea de demarcación hacia Corea del Norte.

Biden, por su parte, renunciará por completo a una visita a la Zona Desmilitarizada Coreana (DMZ, en inglés), y los funcionarios dicen que optó por una sesión informativa en la base aérea de Osan, después de haber recorrido la DMZ como vicepresidente.

Los esfuerzos de Trump parecieron provocar una pausa en las provocaciones de Corea del Norte, con una reducción de las pruebas nucleares y de misiles. Sin embargo, sustancialmente, los esfuerzos para convencer a Kim de que detuviera su programa nuclear se estancaron y, en última instancia, no produjeron ningún progreso hacia el objetivo final de la desnuclearización.

“Creo que la administración Biden ha tratado de distinguir su política con Corea del Norte al argumentar que no está interesado en cumbres llamativas o grandes acuerdos, sino que quiere adoptar un enfoque práctico y calibrado para avanzar hacia la desnuclearización completa de Corea del Norte”, dijo Patricia Kim. “Creo que el problema, por supuesto, no es tanto la política de Estados Unidos, sino el hecho de que Corea del Norte parece no tener ningún interés en hablar sobre la desnuclearización”.

Si bien Trump trató de fomentar a Kim como socio y amigo personal, mostró escepticismo sobre la necesidad de mantener las tropas estadounidenses en la península de Corea e impuso fuertes aranceles a los productos surcoreanos, medidas que causaron una profunda ansiedad en Seúl y la región en general sobre el compromiso estadounidense con la seguridad.

Biden ha adoptado un enfoque mucho más tradicional, buenas noticias en los países que visitará esta semana.

“Claramente hay un suspiro de alivio después de que Biden vino a la región y habló sobre alianzas en un idioma que los aliados entendían. Simplemente no entendieron, no comprendieron, lo que Trump había estado diciendo”, dijo Victor Cha, presidente de Corea en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

