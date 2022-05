“¿Qué estamos haciendo?”: las reacciones a la masacre en Uvalde, Texas, en el que murieron 21 personas

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Tras el tiroteo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, en el que murieron al menos 19 niños y 2 adultos, muchos han alzado sus voces para pedir una legislación que prohíba las armas de fuego en Estados Unidos.

Se trata del segundo tiroteo en dos semanas en el que hombres de 18 años han perpetrado masacres que tienen al país de luto.

Estas son algunas reacciones al tiroteo.

Varios muertos en un tiroteo en una escuela primaria de Texas

Joe Biden: “Estoy harto y cansado de eso”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre el tiroteo en la escuela de Texas durante un discurso emotivo desde la Casa Blanca y dijo: “Tenía la esperanza de que cuando me convirtiera en presidente no tuviera que volver a hacer esto”.

“Estoy harto y cansado de eso. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería”, dijo el presidente, preguntando: “¿Por qué seguimos permitiendo que esto suceda?”.

“¿Dónde, en el nombre de Dios, está nuestra columna vertebral para tener el coraje de enfrentar y hacer frente a los grupos de presión?”, dijo.

En cuanto al tema de la legislación de control de armas, Biden imploró a los legisladores que “convirtieran este dolor en acción” mientras analizaba algunos de los tiroteos masivos desde la masacre de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, cuando era vicepresidente.

Kamala Harris: “Ya es suficiente”

La vicepresidenta Kamala Harris hizo comentarios sobre el tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, durante un evento en Washington.

FOTOS | Tiroteo en una escuela primaria de Texas deja varios muertos

“Ya es suficiente. Como nación, debemos tener el coraje de tomar medidas y comprender el nexo entre lo que hace que las políticas públicas sean razonables y sensatas para garantizar que nada como esto vuelva a suceder”, dijo Harris.

Greg Abbott: “Es una tragedia terrible”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, calificó el tiroteo masivo del martes en la escuela primaria Robb en la ciudad de Uvalde como una “tragedia horrible”.

“Lo que sucedió en Uvalde es una tragedia horrible que no se puede tolerar en el estado de Texas. La policía local está tomando medidas rápidas”, dijo a los periodistas.

Barack Obama: “Nuestro país está paralizado… por un lobby de armas”

El expresidente Barack Obama dijo que Estados Unidos “está paralizado, no por el miedo, sino por un lobby de armas y un partido político que no ha mostrado voluntad de actuar de ninguna manera que pueda ayudar a prevenir estos tragedias.”

LeBron James: “¿Cuándo suficiente es suficiente?”

La estrella de la NBA LeBron James envió sus condolencias a las familias de las víctimas del tiroteo en Uvalde.

“¿Cuándo suficiente es suficiente?”, preguntó James. “Estos son niños y los seguimos poniendo en peligro en las escuelas. En serio, en las escuelas, que se supone que deberían ser el lugar más seguro”.

James agregó en otro tuit: “Simplemente tiene que haber un cambio”, refiriéndose a la legislación sobre armas en el país.

Senador Chris Murphy: “¿Qué estamos haciendo?”

El senador demócrata por Connecticut Chris Murphy enfureció en el Senado tras el mortal tiroteo que dejó al menos 21 muertos.

“¡¿Qué estamos haciendo?!”, dijo Murphy en unas sentidas palabras frente a los senadores este martes.

“Nuestros niños viven con miedo cada vez que ponen un pie en el salón de clases porque piensan que serán los siguientes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué pasan todo este tiempo postulándose para el Senado de Estados Unidos? ¿Por qué se toman toda la molestia de conseguir este trabajo, de ponerse en una posición de autoridad, si su respuesta es que a medida que aumentan las masacres, mientras nuestros niños corren por sus vidas, no hacemos nada?”.

Lo que sabemos sobre el sospechoso del tiroteo en la escuela primaria de Uvalde

Steve Kerr: “Nos tienen como rehenes”

El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, dejó de lado los comentarios sobre baloncesto este martes y tomó el tiempo ante los medios para enviar un feroz discurso pidiendo el control de armas.

“¿Cuándo vamos a hacer algo?”, dijo Kerr, furioso, mientras golpeaba la mesa en la que estaba sentado. “50 senadores en Washington nos van a tomar como rehenes… Es patético, ya tuve suficiente”, agregó.

Kerr dijo que estaba “harto” y les dijo a los que escuchaban que pensaran en los miembros de su propia familia y preguntaran: “¿cómo te sentirías si esto te sucediera hoy?”.

“No podemos volvernos insensibles a esto”, dijo el entrenador antes de salir de la habitación

Steve Kerr on today’s tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

Matthew McConaughey: “Debemos hacerlo mejor”

El actor, que nació en Uvalde, describió la violencia armada como una “epidemia que podemos controlar”.

“Una vez más hemos demostrado trágicamente que no somos responsables de los derechos que nos otorgan nuestras libertades”, dijo el actor de 52 años en un comunicado.

“Esta es una epidemia que podemos controlar, y cualquiera que sea el lado del pasillo en el que estemos, todos sabemos que podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor. Se deben tomar medidas para que ningún padre tenga que experimentar lo que los padres en Uvalde y los demás antes que ellos han soportado”, dijo McConaughey.

Mitch McConnell: Es un acto de “violencia repugnante”

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, reaccionó al tiroteo mortal en la escuela de Texas, calificándolo de “violencia repugnante dirigida a escolares inocentes”.

“Horrorizado y desconsolado por los informes de la repugnante violencia dirigida a niños inocentes en Uvalde, Texas. Todo el país está orando por los niños, las familias, los maestros, el personal y los socorristas en la escena”, tuiteó el senador republicano.

Líderes mundiales envían sus condolencias tras masacre de Uvalde

Líderes de varios países de América Latina, así como España y Alemania, enviaron sus condolencias tras la masacre en Uvalde, Texas.

El papa Francisco expresó sus condolencias por la noticia del tiroteo en la escuela de Texas y envió sus oraciones a las víctimas y sus familias durante su audiencia semanal matutina este miércoles.

“Mi corazón está roto por el tiroteo masivo en la escuela primaria de Texas”, dijo.

El papa también pidió controles de armas más estrictos y compromiso para que “tragedias como ésas nunca vuelvan a ocurrir”.

Marcelo Ebrard, Canciller de México:

Profunda tristeza expresa México por las víctimas y afectados por esta tragedia. La barbarie de nuevo. https://t.co/VAyDQkq5Xh — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 24, 2022

Alexandra Hill Tinoco, canciller de El Salvador:

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo ocurrido en Texas, que ha dejado a más de una veintena de víctimas mortales. Condenamos cualquier tipo de violencia y extendemos nuestra solidaridad al pueblo estadounidense. — Alexandra Hill Tinoco (@CancillerAleHT) May 25, 2022

Bruno Rodríguez, presidente de Cuba

Sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas del tiroteo ocurrido en una escuela de Uvalde, Texas. Sean estas extensivas al pueblo de Estados Unidos. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 24, 2022

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español

Conmocionado ante esta nueva masacre en una escuela de Texas. Comparto este desgarrador discurso de Steve Kerr, entrenador de los @warriors. Hay que parar este horror cotidiano en EE.UU. Our solidarity and affection for the families and friends of the victims. https://t.co/ybleL20fX1 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 25, 2022

El canciller alemán, Olaf Scholz, envió sus condolencias por el tiroteo en la escuela de Texas y su solidaridad con las familias de las víctimas.

“Nuestros pensamientos están con los heridos y los afligidos por las víctimas de esta masacre inconcebible para la que apenas se pueden encontrar palabras”, dijo Scholz en un tuit.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó sus condolencias a los familiares y parientes de los niños que murieron en el “terrible” tiroteo en Texas.

“Me gustaría expresar mis condolencias a todos los familiares y parientes de los niños que murieron en un terrible tiroteo en Texas”, dijo Zelensky, hablando a través de un traductor, por videoconferencia en un desayuno moderado por Fareed Zakaria en Davos.

Zelensky reconoció además que 21 personas han muerto, incluidos 19 niños, y agregó que “es terrible tener víctimas de atacantes armados en tiempos de paz”.

Iván Duque, presidente de Colombia

Lamentamos los hechos ocurridos en Texas, Estados Unidos, que acabaron con la vida de varios menores de edad. Toda nuestra solidaridad con las familias de esta nación hermana. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 25, 2022

