Trump reaccionó con aprobación a los cánticos de “cuelguen a Mike Pence” hechos por los alborotadores el 6 de enero

(CNN) — Un exasesor del secretario general de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, le dijo a la comisión del 6 de enero de la Cámara que el entonces presidente Donald Trump le había sugerido a Meadows que aprobaba los cánticos de “cuelguen a Mike Pence” que entonaron los alborotadores al irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Cassidy Hutchinson, la exasistente, también testificó que Trump se quejó de que su entonces vicepresidente fue llevado a un lugar seguro mientras los simpatizantes de Trump irrumpían en el Capitolio, dijeron las fuentes.

Hutchinson respondió las preguntas del panel durante tres sesiones separadas, informó CNN anteriormente. Repasó “nuevos asuntos” con la comisión la semana pasada, aunque no quedó claro sobre qué se trató esa declaración.

El portavoz de Trump, Taylor Budowich, dijo que las “filtraciones vagas” de la comisión “partidista” son “solo una extensión de la campaña de desprestigio demócrata que ha sido expuesta una y otra vez como inventada y deshonesta”, y agregó que “los estadounidenses están cansados de las mentiras y charadas de los demócratas, pero, lamentablemente, es lo único que ellos tienen para ofrecer”.

Un portavoz de la comisión selecto de la Cámara que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 se negó a comentar sobre ambos asuntos, que fueron informados primero por The New York Times.

Exclusivo CNN: Ivanka Trump habló con la comisión del 6 de enero sobre lo que sucedía en la Casa Blanca el día del ataque al Capitolio, dice el presidente del panel

Un abogado de Hutchinson no respondió a las solicitudes de comentarios.

En un mitin que precedió a los disturbios en el Capitolio, Trump le dijo a la multitud: “Mike Pence, espero que defiendas el bien de nuestra Constitución y el bien de nuestro país”.

Después de que Pence dijera que no creía tener la autoridad para rechazar los votos del Colegio Electoral, Trump tuiteó que “Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió certificar previamente. ¡EE.UU. exige la verdad!”.

Mike Pence increpó a Trump y recibió una avalancha de apoyo del Partido Republicano

Los videos del Capitolio durante los disturbios muestran a un hombre con un megáfono, leyendo el tuit en voz alta a otros en la turba. En el interior, los alborotadores invadieron los pasillos y corearon: “Cuelguen a Mike Pence”.

