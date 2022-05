El jurado en el juicio de Depp-Heard retomará las deliberaciones el martes. Esto es lo que sabemos

Alejandra Ramos

(CNN) — La jueza Penney Azcarate decidió que el jurado retome las deliberaciones en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard el martes.

Los siete miembros del jurado han deliberado durante unas dos horas el viernes.

Azcarate recordó a los miembros del jurado que no lean ni consuman ninguna noticia sobre el caso ni lo discutan con nadie durante el fin de semana largo, y dijo que las responsabilidades son “extremadamente importantes ahora que están en la fase de deliberación”.

Los jurados reanudarán las deliberaciones alrededor de las 9:00 a.m. del martes.

Durante seis intensas semanas ambas partes presentaron testimonios, pruebas e interrogatorios en el estrado en el juicio por difamación entre Depp y Heard. Y, ahora, los siete miembros del jurado deliberarán para llegar a un veredicto.

El jurado comenzó a deliberar

La jueza Azcarate les dijo a los miembros del jurado que su veredicto debe ser unánime antes de enviarlos a deliberar alrededor de las 3:00 p.m. el viernes.

“Sé que este juicio ha sido un gran sacrificio para todos ustedes y les ha quitado su vida durante semanas, dijo Azcarate al jurado. “Y sé que hablo por todos los que estamos asociados con el caso y quiero agradecerles por su servicio en este asunto”.

El tema central del juicio es un artículo de opinión de 2018 escrito por Heard en el Washington Post donde se identificó a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”, que según Depp lo pintó falsamente como un abusador y le costó su trabajo en Hollywood. Heard contrademandó a Depp, afirmando que las declaraciones de su abogado de que sus acusaciones de abuso eran un “engaño” la difamaban a ella y a su floreciente carrera.

Poco antes de comenzar las deliberaciones, los miembros del jurado escucharon los argumentos finales de los abogados de Heard y Depp.

El mensaje del abogado de Heard para el jurado

Amber Heard se encuentra con su abogada Elaine Bredehoft el viernes.

El abogado de Heard, Ben Rottenborn, dijo al jurado que si Depp no lograba demostrar que nunca abusó de Heard, ella ganaría el caso.

“El Sr. Depp simplemente no puede demostrarles que nunca abusó de Amber”, dijo Rottenborn. “Un fallo contra Amber aquí envía el mensaje de que no importa lo que hagas como víctima de abuso, siempre tienes que hacer más. No importa lo que documentes, siempre tienes que documentar más. No importa a quién le digas, siempre tienes que decirle a más personas. No importa cuán honesto seas acerca de tus propias imperfecciones y tus propias deficiencias en una relación, debes ser perfecto para que la gente te crea. No envíes ese mensaje”.

El mensaje de la abogada de Depp para el jurado

Johnny Depp en la corte el viernes.

Más temprano el viernes, los abogados de Depp argumentaron que Heard era la abusadora, no Depp.

“Lo que testificó la Sra. Heard en esta sala del tribunal es la historia de demasiadas mujeres”, dijo la abogada Camille Vasquez. “Pero la abrumadora evidencia y el peso de esa evidencia muestra que no es su historia. No es la historia de la Sra. Heard. Fue un acto de profunda crueldad, no solo para el Sr. Depp, sino también para los verdaderos sobrevivientes de abuso doméstico. Que la Sra. Heard se presente como una figura pública que representa el abuso doméstico. Era falso, difamatorio y causaba un daño irreparable”.

Durante seis semanas, los miembros del jurado escucharon más de 100 horas de testimonios que a menudo dieron puntos de vista contradictorios sobre aspectos de la vida privada de la expareja, desde acuerdos cinematográficos hasta relatos de altercados violentos, ya sea en persona, de forma remota o mediante declaraciones grabadas que fueron editadas.

