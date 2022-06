Amber Heard “decepcionada” y Johnny Depp “en paz”: así reaccionaron los actores tras el veredicto

Ángela Reyes

(CNN Español) — Amber Heard afirmó que está “desconsolada” por el veredicto del jurado que la declaró tanto a ella como a su exesposo responsables de difamación. Johnny Depp, mientras tanto, celebró la decisión y afirmó que “ha comenzado un nuevo capítulo” en su vida.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. Afirmó que a Heard le corresponden US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos.

Amber Heard, “decepcionada” por un veredicto que califica de “retroceso”

Amber Heard dijo que está “desconsolada” por el veredicto y agregó que la decisión es un revés para las mujeres, según un nuevo comunicado de la actriz.

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder, la influencia e influjo desproporcionados de mi exmarido”, dijo Heard.

“Estoy aún más decepcionada por lo que este veredicto significa para otras mujeres”, dijo Heard. “Es un retroceso. Hace retroceder el reloj a una época en la que una mujer que hablaba y denunciaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Es un retroceso en la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

“Creo que los abogados de Johnny consiguieron que el jurado pasara por alto la cuestión clave de la libertad de expresión e ignorara pruebas que eran tan concluyentes que ganamos en el Reino Unido”.

“Estoy triste por haber perdido este caso. Pero me entristece aún más que parezca que he perdido un derecho que creía tener como estadounidense: el de hablar libre y abiertamente”.

Johnny Depp afirma que ahora comienza “un nuevo capítulo”

Johnny Depp dice que dijo la verdad y el jurado le devolvió la vida con el veredicto de hoy según un comunicado del actor.

“Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que les debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, escribió.

Y agregó: “Estoy, y he estado, desbordado por la efusión de amor y el apoyo colosal y amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda para que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan. También espero que la posición vuelva a ser la de inocente hasta que se demuestre la culpabilidad, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación”.

Depp cerró su mensaje afirmando que “lo mejor está por venir y por fin ha comenzado un nuevo capítulo”.

Habla Camille Vasquez, la popular abogada de Depp

“El veredicto de hoy confirma lo que hemos dicho desde el principio, que las afirmaciones contra Johnny Depp son difamatorias y no están respaldadas por ninguna prueba”, dijo la abogada Camille Vasquez a la prensa fuera del tribunal.

“Estamos agradecidos, muy agradecidos, al jurado por su cuidadosa deliberación, a la jueza y al personal del tribunal que han dedicado una enorme cantidad de tiempo y recursos a este caso”.

El abogado Ben Chew, por su parte, dijo que el jurado llegó a un “veredicto concluyente” y que se alegraba de que el juicio tuviera eco en muchas personas.

“Nuestro sistema judicial se basa en el derecho de cada persona a que se escuche su caso, y nos sentimos honrados, verdaderamente honrados, de ayudar al Sr. Depp a garantizar que su caso se considerara de forma justa a lo largo del juicio”, dijo Chew.

“También estamos muy satisfechos de que el juicio haya resonado para tantas personas del público que valoran la verdad y la justicia”, añadió Chew.

Con información de Sonia Moghe

