Jugador del Borussia Dortmund y la selección de Inglaterra cuestiona a las autoridades del fútbol frente al racismo

(CNN) — Jude Bellingham tiene solo 18 años, pero ya ha llegado a la brutal conclusión de que el abuso racista es algo a lo que se enfrentará siendo un futbolista de raza negra en el siglo XXI.

“Después de la mayoría de los partidos, recibo un mensaje racista en mis mensajes directos de Instagram”, le dice el mediocampista del Borussia Dortmund e internacional de Inglaterra a Darren Lewis de CNN.

“Recuerdo que las primeras veces puse mi historia y recibí una reacción bastante buena en términos de personas que decían que estaban conmigo”.

“No hay un solo trabajo en el mundo en el que merezcas ser criticado con racismo”, agrega Bellingham. “Nunca lo olvidaré, esa fue la primera vez que recibí correctamente un lote de mensajes”.

Bellingham dice que hay inconsistencias en la forma en que los órganos rectores del fútbol tratan el racismo, en comparación con otros incidentes de mala conducta, dado que la FIFA tiene reglas oficiales que responsabilizan a los clubes por las acciones racistas de sus seguidores.

En diciembre, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) le impuso una multa de US$ 45.000 por los comentarios que hizo sobre el árbitro Felix Zwayer, tras la derrota de su equipo por 3-2 ante el Bayern de Múnich.

La DFB calificó los comentarios de Bellingham como “comportamiento antideportivo” ya que sus comentarios habían “dudado de la imparcialidad del árbitro”. ​

“El club envió rápidamente a alguien para que me enviara un mensaje y se asegurara de que estaba bien, y realmente lo aprecio. Tenía compañeros de equipo que me enviaron mensajes, por supuesto, miembros de la familia”, dice Bellingham, refiriéndose a cuando fue abusado racialmente.

“Realmente no recibí nada de la DFB o FA ni nada por el estilo. Y siempre lo comparo con cuando dije lo del árbitro en diciembre”.

Bellingham mira durante el partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund contra el FC Bayern München en el Allianz Arena el 23 de abril de 2022 en Munich, Alemania.

“Fueron muy rápidos en ponerse en contacto para darme mi multa, darme mi castigo, convertirlo en un gran drama en los medios. “He aprendido de eso. Sé lo que puedo y no puedo decir. Sé que, ya sabes, a veces tengo que controlar mejor mis emociones”, dice.

“Pero, ya sabes, cuando le das más energía a la situación en la que estaba, sentí que estaba pasando… tal vez estamos solos y tal vez no les interese, tal vez no les importe. Y tal vez depende de mí y de nosotros trabajar de forma independiente para transmitir nuestro mensaje”.

Los jugadores o funcionarios que se muestren o se comporten de forma racista pueden ser sancionados con una suspensión de al menos 10 partidos o “cualquier otra medida disciplinaria apropiada”, según la última edición del Código Disciplinario de la FIFA.

Los clubes pueden ser multados con un mínimo de CHF 20,000 (US$ 20.076) si sus seguidores muestran un comportamiento discriminatorio, agrega el código. Otras sanciones incluyen la deducción de puntos, jugar un partido sin espectadores, perder un partido, la expulsión de un torneo o el descenso a una división inferior.

En septiembre de 2021, la FIFA sancionó a la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) por el comportamiento racista de “numerosos aficionados” durante un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Inglaterra.

La MLSZ recibió una multa de US$ 216.000 y se le ordenó jugar su próximo partido en casa sancionado por la FIFA sin aficionados, después de que el reportero de ITV Gabriel Clarke, que estaba en el Puskas Arena en Budapest, dice que escuchó cánticos de monos dirigidos a Raheem Sterling y a Bellingham mientras estaba preparándose para entrar como suplente, durante la victoria de Inglaterra por 4-0 a principios de septiembre.

CNN se ha comunicado con la DFB para hacer comentarios.

Nacido en 2003 y criado en Stourbridge, Inglaterra, Bellingham se unió a la academia del Birmingham City FC a la edad de siete años, según el sitio web del club. Sus padres, Denise Bellingham y Mark Bellingham, lo llevaban a entrenar unas cinco veces por semana, pero solo cuando lo seleccionaron para la selección de Inglaterra Sub-15 se dieron cuenta del potencial que tenía, según el sitio web del club. . Mark forjó una carrera prolífica en el fútbol fuera de la liga, anotando más de 700 goles en 22 años, mientras se desempeñaba como sargento de la policía de West Midlands, agrega el sitio web.

Durante su ascenso meteórico en el escenario mundial, Bellingham se ha mantenido confiado y sereno, algo que dice que no sería posible sin el apoyo de su familia, especialmente el de su madre.

“Hablo mucho sobre mis padres y las personas que me han educado en el fútbol y no solo en el fútbol, ​​sino también en la vida”, dice.

“Mi mamá, mi papá son dos grandes modelos a seguir para mí por la forma en que obviamente se han comportado, las cosas que han tenido que enfrentar en sus propios viajes. Ella siempre me ha dado muchas lecciones sobre cómo seré percibido por otras personas, a veces por el color de mi piel, a veces por la forma en que somos estereotipados. Creo que ella ha hecho muchas de las cosas que ha hecho solo para asegurarse de que mi hermano y yo nunca tengamos que desear nada”, comenta. No puedo expresar con palabras cuánto significa para mí. Tengo una mujer negra con la que vivo todos los días y veo la forma en que se comporta, agrega. Mi mamá es sin duda uno de mis héroes fuera de la cancha, si no el más grande”.

Denise Bellingham (izquierda), Jude Bellingham (segundo a la izquierda), Jobe Bellingham (segundo a la derecha) y Mark Bellingham (derecha) en la alfombra roja antes de los premios BBC Sports Personality of the Year 2021.

Parece que Bellingham puede compartir algo de su prodigioso talento con su hermano menor, Jobe, de 16 años, un futbolista profesional muy prometedor que también firmó con el Birmingham City FC. Cuando Jobe hizo su debut con el club en enero, Bellingham le rindió homenaje en las redes sociales con la leyenda: “Tan j#”idamente orgulloso”.

Bellingham celebra el éxito de su hermano, pero también se compromete a hacerle consciente de los obstáculos que enfrentan los jugadores negros en el fútbol.

“Es importante que lo haga consciente de los desafíos que enfrentará desde el punto de vista futbolístico y también desde el punto de vista de la carrera. No puedo defraudar a otros niños que me admiran”, dice. “Creo que eso también me da un gran placer. Y como dije, es una responsabilidad que estoy dispuesto a asumir”.

Solo cinco de los 91 gerentes y entrenadores en jefe en las cuatro divisiones principales de Inglaterra son de origen negro, asiático o de minorías étnicas. Si bien la proporción de jugadores negros, asiáticos y de minorías étnicas en el Reino Unido es de alrededor del 25 %, estas cifras no se han replicado en los últimos años en lo que respecta a los puestos de autoridad en el fútbol, ​​informó anteriormente CNN.

Bellingham dice que solo ha trabajado con un puñado de entrenadores negros a lo largo de su carrera hasta el momento, incluidos Chris Powell, Michael Johnson, Deon Burton y Dele Adebola.

“No puedo desacreditar a ninguno de los entrenadores que he tenido porque todos han sido brillantes para mi desarrollo”, afirma. “Pero, ya sabes, lo pienso desde una perspectiva diferente, la forma en que pienso en la oportunidad y pienso en, ya sabes, qué pasaría si no fuera futbolista y quisiera dedicarme a entrenar y quisiera hacer esto y yo quería aquello, ¿me darían la misma oportunidad que a algunos de mis amigos que son blancos, por ejemplo?”

“El racismo… Se siente como una de esas cosas que nunca desaparecerán”, dice. “Creo que hay personas en el poder que pueden asumir más responsabilidad en esa lucha. Y no creo que lo hagan”.

Jadon Sancho (izquierda) y Jude Bellingham (derecha) de Inglaterra en acción durante la sesión de entrenamiento de Inglaterra en St George’s Park el 14 de junio de 2021 en Burton upon Trent, Inglaterra.

Bellingham se convirtió en el segundo jugador más joven en aparecer en la Eurocopa 2020 el año pasado cuando representó a Inglaterra en su partido contra Croacia, durante la fase de grupos del torneo, según el sitio web oficial de la UEFA. ​

El equipo llegó triunfalmente a la final del prestigioso torneo europeo, luego de ganar una serie de apasionantes partidos contra favoritos como Dinamarca y Alemania. Era la primera vez que el equipo masculino llegaba a la última etapa de una competencia importante desde que ganó la Copa del Mundo en 1966. En medio de una pandemia mundial, cuando muchos seguidores de Inglaterra recién salían del primer encierro nacional del Reino Unido con sentimientos de dolor y aislamiento, el equipo buscó unir al país.

Pero cuando Inglaterra perdió la final de la Eurocopa 2020 ante Italia después de una derrota extremadamente tensa por 3-2 en la tanda de penales en el estadio de Wembley, la apariencia de unidad del país se derrumbó.

Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron objeto de insultos racistas en las redes sociales por parte de algunos aficionados, después de fallar los penaltis en la final. El gerente del equipo, Gareth Southgate, describió el abuso como “imperdonable” y “simplemente no es lo que representamos”.

Reflexionando sobre el torneo, Bellingham dice: “Creo que lo más importante de toda la experiencia para mí fue el contraste. Mostramos carácter real para ganar los juegos y se sintió como si el país se hubiera unido”, asegura.

“Sé que estos son idiotas selectos, por supuesto, y no es que toda la nación se esté volviendo contra ellos. Estoy seguro de que probablemente tuvieron una mayor respuesta de apoyo, pero el único apoyo que deberían necesitar es por fallar el penalti, no por el racismo que recibieron después. He pasado mucho tiempo con Jadon obviamente porque es de Dortmund, Bukayo con quien hablé bastante y Marcus en el campamento y ya sabes… Son humanos”, agrega.

“Entonces los ves un poco derribados así. Es como si fuera repugnante, pero es difícil de aceptar, para ser honesto, como un compañero de equipo. De repente, sabes, eres inglés durante siete juegos, pierdes un penal y no eres nada”.

El estilo de gestión humilde y moderado de Southgate fue elogiado durante todo el torneo. Antes de la Eurocopa 2020, escribió una carta abierta a los fanáticos titulada “Querida Inglaterra”, en la que defendió la decisión de su equipo de arrodillarse antes de los partidos, como muestra de apoyo al antirracismo.

“Gareth Southgate fue brillante. Recuerdo que en el siguiente campamento después de la Eurocopa hicimos un resumen del torneo. Y se tomó mucho tiempo para hablar sobre lo que había sucedido en esa situación”, dice Bellingham. “Siempre lo ha mencionado como tema en las reuniones.

“Como jugador negro, te sientes muy agradecido por eso. No deberías tener que lidiar con eso nuevamente. Y lo seguiré repitiendo. Pero sabes, es bueno sentirse apoyado”.

