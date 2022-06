Si bebes estos tipos de café, podrías tener un menor riesgo de muerte

Alexandra Ferguson

(CNN) — El café, esa bebida con sabor terroso y un golpe de cafeína, podría tener más poder que el de despertarte por la mañana.

El consumo de café, ya sea endulzado o sin endulzar, se asocia con un menor riesgo de muerte en comparación con no consumir esta bebida, según un nuevo estudio publicado en la revista académica Annals of Internal Medicine.

Los investigadores encuestaron a 171.616 participantes del Reino Unido hasta cinco veces en el transcurso de un año sobre su estilo de vida, incluidos sus hábitos de consumo de café. A continuación, los científicos consultaron los certificados de defunción para ver quiénes habían fallecido una media de siete años después.

La edad de los participantes oscilaba entre los 37 y los 73 años y declararon no tener ninguna enfermedad cardiovascular ni cáncer en el momento de la encuesta.

Los resultados mostraron que, en el caso de las personas que bebían una cantidad moderada de café, definida como de 1,5 a 3,5 tazas al día, los que endulzaban su café tenían un riesgo de muerte aproximadamente un 30% menor en comparación con los que no bebían café, según la Dra. Christina Wee, profesora asociada de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard, que no participó en el estudio. También es editora adjunta de la revista Annals of Internal Medicine.

Los consumidores de café sin azúcar tenían entre un 16% y un 29% menos de riesgo de muerte en comparación con los que no bebían café, añadió.

Los hallazgos se ajustaron en función de factores sociodemográficos, de estilo de vida y clínicos para descartar sus efectos en los resultados. Por ejemplo, el equipo de investigación hizo preguntas sobre el nivel de tabaquismo, la cantidad de actividad física, el nivel educativo y los hábitos alimenticios, dijo Wee.

Los ajustes de los investigadores tienen un límite porque no preguntaron por otros factores que podrían afectar a los resultados, como el nivel de ingresos y la ocupación, dijo.

Atención al azúcar añadido

Si bebes cafés con leche y macchiatos cargados de azúcar, no estás de suerte.

Según el estudio, el bebedor de café medio que declaró endulzar su café puso una media de una cucharadita.

“Si solo se añade una cucharadita de azúcar al café, los beneficios del café que creemos que existen no se ven completamente anulados por esa cucharadita”, dijo Wee.

Los resultados de las personas que utilizaron edulcorantes artificiales en su café fueron menos claros, por lo que los investigadores no pudieron sacar ninguna conclusión para las personas que prefieren los sustitutos del azúcar.

“A partir de este estudio, los médicos pueden decir a sus pacientes que no hay necesidad de que la mayoría de los bebedores de café eliminen la bebida de su dieta, pero que sean cautelosos con los cafés especiales más calóricos”, dijo el autor principal del estudio, el Dr. Dan Liu, del departamento de epidemiología de la Universidad Médica del Sur, en Guangzhou, China, en un correo electrónico.

¿Cómo afecta el café al organismo?

Investigaciones anteriores han demostrado que la ingesta de café podría proteger el corazón y ayudar en el tratamiento de otras enfermedades, dijo Liu. También puede reducir el riesgo de problemas hepáticos, según un estudio de 2021.

El café también tiene diferentes perfiles de salud, dependiendo de cómo se produzca, dijo Gunter Kuhnle, profesor de nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad de Reading en el Reino Unido, que no participó en el estudio.

Algunos tipos contienen compuestos fenólicos, que se cree que son benéficos, dijo.

Estos compuestos químicos influyen en el sabor y el aroma del café y son valiosos porque pueden actuar como antioxidantes y tener propiedades antiinflamatorias y antienvejecimiento.

Las dos especies de café más comunes son arábica y robusta, y las investigaciones demuestran que el café de la variedad robusta tiene un mayor contenido fenólico que el arábica.

Los granos de café verde sin tostar contienen altos niveles de compuestos fenólicos, pero el escaso aroma que desprenden cuando se preparan hace que la gente los tueste. Dependiendo del nivel de tueste, algunos de los compuestos fenólicos pueden descomponerse.

Y dependiendo de cómo se prepare, el café puede contener altos niveles de diterpenos, que son compuestos químicos que pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, dijo Kuhnle.

El café hervido y el café de prensa francesa contienen algunas de las cantidades más altas de diterpenos, según un estudio de 2016.

El café moka y el café expreso contenían una cantidad moderada de diterpenos, mientras que los cafés instantáneos o los cafés hechos con filtración eran los que menos tenían.

