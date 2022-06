AMLO anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas, pero se reunirá con Biden en julio

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes en conferencia de prensa que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, porque no se invitaron a todos los países de América.

De todas formas, AMLO se reunirá con Joe Biden en la Casa Blanca en julio próximo, según confirmó un alto funcionario estadounidense.

“Acerca de la Cumbre ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir, va en mi representación y la del gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país”, indicó el mandatario.

En su tradicional Mañanera, AMLO dijo que planea visitar al presidente Joe Biden en la Casa Blanca en julio, algo que fue confirmado desde Washington.

AMLO indicó que “quiero tratar con él tema de la integración de todo América” y también temas como inflación y reforma migratoria.

El funcionario que confirmó la reunión de Biden y AMLO en julio no especificó la fecha. López Obrador también confirmó que el jueves y viernes de esta semana estará visitando comunidades en el estado de Oaxaca que resultaron afectadas por el huracán Agatha.

¿Qué temas tratan y cuál es el objetivo de la Cumbre de las Américas?

El mes pasado, López Obrador dijo que la participación de México no estaría confirmada hasta que EE.UU. invitara a todos los países del hemisferio, argumentando que ningún país debía ser excluido de la Cumbre.

Funcionarios estadounidenses dijeron repetidamente que los Gobiernos autocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a la Cumbre debido a su historial contra los derechos humanos. Pero México y otras naciones de la región tienen vínculos más estrechos con esos países y han calificado la decisión como excluyente.

Las idas y venidas en torno a la asistencia a la Cumbre son indicios de la dinámica cambiante en el hemisferio occidental, ya que algunos países se distancian de Estados Unidos.

El exsenador Christopher Dodd, quien actúa como asesor especial para la Cumbre, viajó anteriormente a Sudamérica y se reunió con funcionarios de Brasil, Chile y Argentina. Tras la visita de Dodd, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó que el presidente Jair Bolsonaro asistiría y planea mantener sus primeras reuniones bilaterales con Biden.

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil son tensas desde que el expresidente Donald Trump, aliado político de Bolsonaro, fracasó en su intento de reelección. El presidente brasileño fue uno de los últimos líderes mundiales en felicitar a Biden tras las elecciones estadounidenses de 2020 y es públicamente crítico con la presión estadounidense para frenar la creciente deforestación de la Amazonia en Brasil.

Inicialmente se mostró escéptico a viajar a Los Ángeles para la Cumbre y se ha quejado de que Biden le ignoró cuando se encontraron en el G20 el año pasado. Pero consintió en asistir cuando se le aseguró que no se limitaría a una foto.

Dodd mantuvo conversaciones similares con otros líderes de la región, incluidas largas conversaciones con López Obrador, pero al parecer no consiguió el compromiso del líder mexicano de asistir.

Estados Unidos oficializa que Cuba, Nicaragua y Venezuela no son invitados a la Cumbre de las Américas

Estados Unidos decidió oficialmente no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que se celebrará esta semana en Los Ángeles, según informó un alto funcionario del gobierno.

“Estados Unidos sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacio democrático y la situación de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Como resultado, Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre”, dijo un alto funcionario del gobierno en una declaración a CNN, señalando que EE.UU. tiene “amplia discreción sobre las invitaciones” como país anfitrión.

EE.UU. había indicado que esos países no serían invitados, pero el gobierno de Biden se había negado a proporcionar una lista oficial de invitados mientras se apresuraba a responder a las amenazas de boicot de un grupo de países liderados por México por la exclusión de esos países. El funcionario declinó comentar directamente la decisión de López Obrador de no asistir.

¿Por qué no estarán Cuba, Venezuela, Nicaragua (y México) en la Cumbre de las Américas?

El funcionario señaló que “en las últimas semanas los funcionarios estadounidenses han entablado conversaciones amplias y francas con los gobiernos de la región sobre la cuestión de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

El funcionario también señaló que “los representantes no gubernamentales de Cuba, Venezuela y Nicaragua están registrados para participar en los tres foros de las partes interesadas.”

“La Cumbre reunirá a miles de personas para centrarse en algunos de los desafíos y oportunidades compartidos más importantes que enfrenta nuestro hemisferio. Estamos deseando tener la oportunidad de celebrar estos vínculos y reunirnos para abordar estos retos como región”, dijo el funcionario.

