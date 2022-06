La comisión del 6 de enero está a punto de mostrar su trabajo. Esto es lo que debes saber.

Juan Pablo Elverdin

Washington (CNN) — A más de 500 días del violento ataque al Capitolio de Estados Unidos, la comisión del 6 de enero que lo investiga está listo para mostrar su trabajo.

La comisión selecta de la Cámara de Representantes celebrará su primera audiencia pública esta semana, el jueves 9 de junio a las 8 p.m. ET. Las fuentes dijeron a CNN que esta audiencia será un amplio panorama de la investigación de 10 meses del panel y sentará las bases para las audiencias posteriores, que se espera que cubran ciertos temas o tópicos.

Aunque la configuración de las audiencias ha sido un trabajo en progreso y en evolución, las fuentes señalan que las presentaciones probablemente mostrarán video clips del 6 de enero, así como algunas de las aproximadamente 1.000 entrevistas que la comisión ha realizado a puerta cerrada.

Detienen a exasesor de Trump por no testificar ante la comisión que investiga el asalto al Capitolio

En los últimos días también ha surgido nueva información sobre la insurrección. The New York Times informó este viernes que el ex jefe de gabinete de Pence, Marc Short, advirtió al principal agente del Servicio Secreto de Pence el día antes del ataque que podría haber una amenaza para el entonces vicepresidente. Una fuente familiarizada con el asunto confirmó a CNN que el relato de The New York Times sobre la conversación era exacto.

Mientras tanto, esto es lo que esperamos de las audiencias de la comisión:

¿Habrá nueva información?

Sí, al menos según un comunicado de la comisión publicado la semana pasada.

“La comisión presentará material inédito que documenta el 6 de enero, recibirá testimonios de testigos, adelantará audiencias adicionales y proporcionará al pueblo estadounidense un resumen de sus hallazgos sobre el esfuerzo coordinado y de múltiples pasos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y evitar la transferencia de poder”, dijo el panel.

¿Qué puede esperar la gente?

Los miembros de la comisión han estado tentados a que las audiencias podrían centrarse en el papel directo del expresidente Donald Trump en socavar los resultados de las elecciones.

En términos generales, el panel ha estado trabajando en la tesis de que la obsesión de Trump con la pérdida de las elecciones y su venta de afirmaciones falsas sobre los resultados es lo que sentó las bases para los disturbios violentos y mortales en el Capitolio.

Antes de la audiencia, la representante Liz Cheney, una de las dos únicas republicanas de la comisión, afirmó que el ataque fue parte de una conspiración “extremadamente bien organizada”.

“Es extremadamente amplia. Está extremadamente bien organizada. Es realmente escalofriante”, dijo Cheney en el programa “Sunday Morning” de la CBS cuando se le preguntó si el ataque equivalía a una conspiración, y añadió: “No me he enterado de nada que me haga estar menos preocupada”.

El representante demócrata David Cicilline dijo el sábado a CNN que en las próximas audiencias se presentarán nuevas pruebas “perturbadoras”, subrayando la importancia de este proceso.

“Habrá, creo, evidencia sustancial que realmente demuestra la coordinación y la planificación y el esfuerzo, a pesar del hecho de que entendieron que Donald Trump perdió las elecciones e incluso una vez que comenzó la insurrección y la violencia, hubo esfuerzos continuos para persuadir al expresidente de detener la violencia y llamar a la gente a regresar a casa, y se negó a hacerlo”, dijo Cicilline a CNN.

Exclusivo CNN: Ivanka Trump habló con la comisión del 6 de enero sobre lo que sucedía en la Casa Blanca el día del ataque al Capitolio, dice el presidente del panel

El legislador añadió: “Creo que el pueblo estadounidense va a conocer hechos sobre la planificación y ejecución de esto que serán muy perturbadores.”

El exrepresentante de Virginia Denver Riggleman, que trabajó como asesor técnico para la comisión selecta de la Cámara de Representantes, dijo igualmente este domingo que la gente estará “absolutamente sorprendida” por lo que se presentará.

¿Qué testigos podrían comparecer?

CNN ha sabido que dos personas directamente vinculadas al exvicepresidente Mike Pence están entre los que han recibido invitaciones para comparecer. El exconsejero jefe de Pence, Greg Jacob, y el exjuez federal J. Michael Luttig han recibido contactos de la comisión sobre su posible testimonio.

Además de Luttig y Jacob, CNN ha sabido que se espera que Short sea llamado a declarar.

Los tres hombres ya han sido entrevistados en privado por los investigadores de la comisión. En algunos casos, su testimonio ya ha sido utilizado como parte de las presentaciones judiciales y solicitudes de citación de otros posibles testigos en su investigación.

¿Cómo se compararán las audiencias con el proceso de destitución de Trump?

Una fuente cercana a la comisión dijo a CNN que el panel se ha basado en las experiencias de los dos procedimientos de destitución de Trump. Esas audiencias han servido como modelo de lo que se debe y no se debe hacer.

Una diferencia clave con respecto a los procedimientos típicos de la comisión es que las audiencias del 6 de enero no contarán con las voces de destacados partidarios de Trump en el Congreso.

Los dos únicos miembros republicanos del panel, Cheney y Adam Kinzinger, son críticos abiertos de Trump.

¿Cómo se está preparando Trump?

El expresidente ha dejado claro que está buscando la cobertura de sus aliados más cercanos en torno a las próximas audiencias públicas.

El equipo de Trump ha comunicado a algunos de sus acólitos más leales en el Capitolio que el expresidente quiere que la gente lo defienda enérgicamente y que presione a la comisión selecta mientras se desarrollan las audiencias públicas, según fuentes del GOP familiarizadas con la solicitud.

Pero parte del desafío para los republicanos —especialmente después de que decidieran boicotear la comisión selecta— es que tienen poca idea de lo que la investigación ha descubierto y de lo que podría revelarse en las audiencias públicas, lo que les hace más difícil establecer una estrategia precisa.

¿Cómo deben abordar los estadounidenses estas audiencias?

Con la menor emoción posible, dijo el periodista Bob Woodward a la CNN.

“Creo que tenemos que decir: ‘Esto es lo que sabemos. Esto es lo que no sabemos’. Hay que ser muy, muy cuidadoso y ser lo menos emotivo posible, francamente, es difícil, pero hay que ser lo menos emotivo posible”, dijo.

Melanie Zanona, Zachary Cohen y Ryan Nobles de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.