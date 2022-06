Gabriel Boric: “La izquierda tiene que abrazar sin complejos el respeto irrestricto de los derechos humanos”

Ángela Reyes

(CNN Español) — “La izquierda tiene que abrazar sin complejos el respeto irrestricto de los derechos humanos, la separación de poderes, el respeto a la libertad de prensa”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, al ser entrevistado por CNN en Español durante la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles.

Durante la conversación con Alejandra Oraa, el presidente de 36 años, quien asumió la presidencia de su país hace tres meses, se refirió a la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyas exclusiones de la cumbre han estado en el centro del debate.

“En esto hay que actuar siempre con una defensa irrestricta de los derechos humanos, pero también entendiendo que el aislamiento que se ha empujado hacia estos países no contribuye en nada, sino solamente termina reforzando su posición interna”, dijo.

La necesidad de una voz latinoamericana

La cumbre “son oportunidades para poder establecer confianzas que nos permitan entender que más allá de las diferencias ideológicas que tenemos, cuando América Latina no tiene unidad, cuando no tenemos una sola voz en los debates internacionales, dejamos de importar y otros hablan por nosotros”, dijo Boric.

Boric dijo que la región ha pasado prácticamente una década y media debatiendo sobre Venezuela y Nicaragua, más todavía sobre Cuba, y se ha “perdido de vista” la importancia de los temas que unen a los países. Puso como ejemplo la compra de vacunas contra el covid-19, que en lugar de hacerse de manera colaborativa se hizo compitiendo “por quién la conseguía primero”.

“Eso es una tontera (…) Yo soy partidario de que, respetando nuestras diferencias, volvamos a hablar en un solo lenguaje y dejemos el adjetivo de lado. Hay un poeta en mi país, Vicente Huidobro, que decía ‘El adjetivo cuando no da vida, mata’. Me parece que la política latinoamericana ha estado demasiado llena de adjetivos últimamente”, afirmó.

El presidente se refirió a la situación de los migrantes venezolanos, explicó que están trabajando en una estrategia y que ha hablado con otros mandatarios de la región sobre el abordaje a la crisis. “Acá tenemos que actuar en conjunto porque si seguimos todos por separado, nos vamos a hundir solos”, afirmó sobre una situación que para mayo de 2022 afectaba a más de cinco millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe y 6,13 millones el todo el mundo, según cifras de R4V, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

“Es posible reivindicar un nuevo tipo de izquierda”

“Creo que es posible reivindicar un nuevo tipo de izquierda. Una izquierda que sea profundamente democrática, que sea igualitarista, que mejore la calidad de vida de nuestros pueblos”, dijo Boric cuando se le preguntó sobre los comentarios que hacen algunos venezolanos, por ejemplo en redes sociales, sobre haber abandonado su país y terminar en otro donde el Gobierno está en manos de la izquierda.

“Yo soy una persona de izquierda, me formé políticamente en los movimientos sociales, en las movilizaciones, y creo que la izquierda tiene que abrazar sin complejos el respeto irrestricto de los derechos humanos, la separación de poderes, el respeto a la libertad de prensa”, agregó.

Para Boric, quien se define como “socialista igualitario”, las diferencias “muy profundas” con la derecha de Chile y de América Latina están vinculadas a cuál es rol que debe ocupar el Estado, la integración de los pueblos de la región y la visión de la historia.

Cuando se le consultó sobre qué habría cambiado del modelo socialista de Hugo Chávez, Boric afirmó que sería “arrogante” de su parte “hacer un juicio histórico categórico respecto de procesos tan complejos”. “Pero lo que sí sé es que a quienes piensan distinto a mí, yo tengo que escucharlos, respetarlos y también tratar de aprender de ellos, no buscar anularlos o sencillamente aislarlos”, dijo.

Para Boric, la juventud da “arrojo” pero no es “virtud per se”

Boric se convirtió en el presidente más joven de América Latina. ¿Qué da la juventud? “Arrojo”, respondió. Yo creo que “la juventud permite mantener una dosis de incomodidad con el poder, nos permite seguir siendo rebeldes”, dijo. Pero con una salvedad: “También reivindico que no hay virtud per se en la juventud y por eso a mí lo que me interesa es el diálogo intergeneracional, aprender de la experiencia de quienes nos antecedieron y decir que acá esta no es una lucha de viejos contra jóvenes, de jóvenes contra viejos, sino que es más bien un aprendizaje conjunto”.

Boric considera que al final de su Gobierno evaluarán si fueron capaces de mejorar la calidad de vida y menciona la reforma tributaria en la que están trabajando que, según dice, tiene como objetivo mejorar la distribución del ingreso y el acceso a derechos como la salud, educación, vivienda y pensiones.

En su primera cuenta pública desde que asumió, Boric anunció la semana pasada que para junio se presentaría la reforma tributaria y que aumentaría los impuestos a los altos ingresos y las impuestas mineras. La reforma del sistema de pensiones, un tema que también ha generado controversia, se presentaría en agosto.

En la entrevista con CNN, Boric destacó además el proceso de la Asamblea Constituyente que trabaja en una nueva Carta Magna que se va a plebiscitar. “Chile tuvo una crisis social muy grande en 2019, tuvimos protestas que arremetieron hasta la esencia de nuestro país y en el momento más duro de crisis social optamos por más democracia y eso es el proceso constituyente y eso es algo de lo que yo estoy profundamente orgulloso”, afirma.

También hace hincapié en la necesidad de “abrazar” la diversidad del país y mirar hacia la región. “Durante mucho tiempo estuvimos mirando muy afuera de nuestra región. Yo quiero reivindicar que nuestra diversidad y nuestra sangre latina es la que nos va a sacar adelante. Y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Me parece que eso es muy importante recalcarlo una y otra vez, sin importar el color del Gobierno que los vulnere nosotros tenemos que levantar la voz”.

