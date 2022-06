Exjefe de campaña de Trump Bill Stepien, un abogado electoral conservador, testificará ante la comisión del 6 de enero

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El exjefe de campaña de Trump, Bill Stepien, estará entre quienes testificarán este lunes ante la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, anunció el panel este domingo. Stepien testificará bajo citación, le dijo a CNN.

Los asesores de la comisión dijeron este domingo que la audiencia analizaría cómo el expresidente Donald Trump aceptó las falsas afirmaciones de fraude en las elecciones de 2020 y cómo decidió declarar la victoria en las horas posteriores a la elección, a pesar de que le dijeron que los números no coincidían.

Los asesores dijeron que la audiencia mostraría cómo el equipo de Trump presentó desafíos legales en los tribunales y perdió esos casos, y que Trump luego optó por ignorar la voluntad de los tribunales y siguió tratando de anular la elección.

“Revelaremos información sobre cómo el aparato político del expresidente usa estas mentiras sobre el fraude en una elección robada para impulsar la recaudación de fondos, generando cientos de millones de dólares entre el día de las elecciones de 2020 y el 6 de enero”, agregaron los asesores.

La audiencia también buscará conectar las mentiras de Trump sobre las elecciones con la violencia en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero, dijeron los asesores, incluida la forma en que los alborotadores se hicieron eco de las acusaciones infundadas del expresidente de que las elecciones habían sido robadas.

Las investigaciones sobre el 6 de enero en el Congreso

La representante demócrata Zoe Lofgren de California, miembro de la comisión selecta, desempeñará un “papel clave” en la presentación, pero técnicamente la audiencia estará dirigida por el presidente Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi, según los asesores del panel.

Además del testimonio de testigos en vivo, los asistentes dijeron que la comisión continuará mostrando más presentaciones multimedia y grabaciones de video de declaraciones a puertas cerradas.

Otros testigos que se espera testifiquen el lunes, según el panel del 6 de enero, incluyen a Chris Stirewalt, el exdirector político de Fox; BJay Pak, exfiscal federal del Distrito Norte de Georgia; Al Schmidt, excomisionado de la ciudad de Filadelfia; y el abogado electoral republicano conservador Ben Ginsberg.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron previamente a CNN que se espera que Ginsberg testifique que no hubo evidencia de fraude generalizado en las elecciones de 2020, a pesar de las afirmaciones de Trump y sus partidarios. También hablará sobre los casos judiciales fallidos presentados por el equipo de Trump.

Ginsberg es considerado un destacado republicano experto en fraude electoral y desempeñó un papel fundamental en el caso de recuento de Florida en 2000 cuando el entonces candidato George W. Bush derrotó al entonces vicepresidente Al Gore.

Incluso antes de las últimas elecciones presidenciales, en un ensayo de septiembre de 2020, Ginsberg expresó abiertamente la debilidad de la afirmación del expresidente sobre el fraude electoral generalizado y criticó las afirmaciones por carecer de pruebas y ser “insostenibles”.

Stepien, exgerente de campaña de Trump, está asesorando la campaña de la republicana de Wyoming Harriett Hageman, quien cuenta con el respaldo del expresidente en su principal desafío a la representante Liz Cheney. Cheney se desempeña como vicepresidente de la comisión del 6 de enero. La firma de Stepien ha recibido más de US$ 190.000 de la campaña de Hageman en este ciclo electoral para consultoría en estrategia y recaudación de fondos y producción de videos, según documentos electorales federales.

Los estados de origen de Pak y Schmidt, Georgia y Pensilvania, respectivamente, fueron estados clave en los esfuerzos de la campaña de Trump para anular potencialmente los resultados de las elecciones de 2020.

Stirewalt fue despedido por Fox en enero de 2021 después de una reacción violenta de la derecha al llamado de la cadena de Arizona por el entonces candidato Joe Biden durante las elecciones presidenciales de 2020.

Stirewalt escribió en un artículo de Los Angeles Times después de su despido que la negativa de muchos de los partidarios de Trump a creer en los resultados de las elecciones fue una “trágica consecuencia de la desnutrición informativa que tanto aflige a la nación”.

La audiencia del lunes por la mañana se centrará en cómo Trump cuestionó ampliamente el proceso electoral, sabiendo que las afirmaciones de sus aliados no cambiarían el resultado, dijo Cheney la semana pasada.

La comisión del 6 de enero se esforzará por mostrar cómo “Trump se comprometió en un esfuerzo masivo para difundir información falsa y fraudulenta”, a pesar de que “Trump y sus asesores sabían que, de hecho, había perdido las elecciones”, dijo Cheney.

— Kaitlan Collins de CNN contribuyó a este informe.

