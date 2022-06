Autoridades paraguayas dicen que tripulante de avión venezolano retenido en Argentina está relacionado a las Fuerzas Quds

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Un funcionario de Inteligencia de Paraguay dijo este viernes que uno de los tripulantes del avión venezolano que está retenido en Argentina es una persona vinculada a las Fuerzas Quds, de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que en ambos casos están calificadas de grupos terroristas por Estados Unidos.

“De acuerdo a lo que nosotros sabemos, y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada al Quds. Sin ninguna duda. No es parecido, no es homónimo ni nada, es la persona. Y eso sin ninguna duda per se ya es preocupante”, afirmó el secretario Nacional de Inteligencia (SNI) de Paraguay, Esteban Aquino, a la estación radial ABC.

CNN se comunicó con el portavoz de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia argentinas para saber si han llegado a esta conclusión en sus pesquisas y aún espera respuesta.

En conferencia de prensa este miércoles, el ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, había declarado que uno de los tripulantes sería un “homónimo” de un miembro de Quds.

El avión de la aerolínea estatal venezolana Emtrasur permanece en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, desde el 8 de junio. La nave fue adquirida recientemente por Emtrasur a la línea aérea iraní Mahan Air, según indicaron autoridades argentinas. El 13 de mayo, la misma aeronave aterrizó en el Aeropuerto Guaraní, en Ciudad del Este, Paraguay, según informó el ministro de Interior de ese país, Federico González. Emtrasur no ha respondido por el momento a los pedidos de comentario de CNN.

Amir Hossein Zol-Anvari, gerente de la oficina de relaciones públicas de Mahan Air, confirmó a la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA) que el avión en cuestión fue vendido a la empresa venezolana. “La detención del avión cuya propiedad fue transferida hace un año obedece a objetivos políticos, la tripulación ha estado trabajando para la empresa venezolana y el tema no tiene relación con Mahan Air”, afirmó.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Said Khatibzadeh, se refirió al incidente con el avión y dijo, según reporta la agencia France Press, que “las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad (en Irán) y este caso forma parte de ello”.

