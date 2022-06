Tiroteos en Estados Unidos: lo que sí se incluyó en el proyecto de ley de seguridad de armas

Alejandra Ramos

(CNN) — Un grupo de senadores publicó el martes por la noche el texto para un proyecto de ley de seguridad de armas bipartidista, un momento clave para el esfuerzo de aprobar una legislación para contrarrestar la violencia armada en un clima político altamente polarizado.

La publicación del texto del proyecto de ley se produce después de días en que los legisladores regatearon sobre varios puntos conflictivos, lo que planteó dudas sobre si alguna vez se finalizaría o si el esfuerzo se desmoronaría. Los legisladores ahora tendrán que correr contra el reloj antes de que el Senado parta para el receso del 4 de julio en un intento de que el proyecto de ley sea aprobado en la cámara.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo el martes por la noche que se movería rápidamente para presentar el proyecto de ley “con una votación de procedimiento inicial tan pronto como esta noche”. Agregó, “después de eso, pasaremos a la aprobación final lo más rápido posible”.

Ahora se espera que el Senado vote a las 7:30 pm (ET) del martes sobre una moción de procedimiento para comenzar el debate sobre la legislación.

El proyecto de ley, titulado “Bipartisan Safer Communities Act”, fue publicado por el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut y Kyrsten Sinema de Arizona y los senadores republicanos John Cornyn de Texas y Thom Tillis de Carolina del Norte.

El proyecto de legislación conjunto del Senado para la seguridad de armas incluye millones en inversiones para seguridad escolar, salud mental, programas estatales de intervención en crisis e incentivos para que los estados incluyan antecedentes penales juveniles en el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés) lo que proporcionaría una verificación de antecedentes más completa para quienes quieren comprar armas entre los 18 y los 21 años.

El proyecto de ley hace cambios significativos en el proceso cuando alguien de 18 a 21 años va a comprar un arma de fuego. También cierra la laguna legal de las parejas, una gran victoria para los demócratas que lucharon durante una década por eso.

Aquí hay un desglose de lo que este proyecto de legislación:

Invierte US$ 750 millones en programas de intervención en crisis

Este dinero se puede utilizar para implementar y administrar programas de alerta temprana, conocidas en inglés como “red flag programs”. También se puede utilizar el dinero para otros programas de intervención en crisis, como tribunales de salud mental, tribunales de drogas y tribunales de veteranos.

Este fue un punto de conflicto principal al final de las negociaciones sobre si este dinero podría usarse para otras cosas además de las leyes de alerta temprana. Los republicanos pudieron asegurar dinero para los estados que no tienen este tipo de leyes, pero que sí tienen otros programas de intervención en crisis.

Le pone fin a la laguna legal de las parejas

Esta legislación cierra una laguna de años en la ley de violencia doméstica que prohibía a las personas condenadas por delitos de violencia doméstica contra una pareja casada, una pareja con la que compartieron un hijo o cohabitaron tener un arma.

Los estatutos antiguos no incluían a otras parejas íntimas que no pueden vivir juntas, estar casadas o compartir hijos. Ahora, la ley prohibirá que cualquier persona condenada por un delito de violencia doméstica contra alguien con quien tenga una “relación seria continua de naturaleza romántica o íntima” tenga un arma. La ley no es retroactiva.

Esta ley, sin embargo, permitirá que los condenados por delitos menores de violencia doméstica restablezcan sus derechos de armas después de 5 años si no han cometido otros delitos. Esa es una concesión clave para los republicanos.

Más vendedores de armas se deberán registrar como distribuidores de armas de fuego con licencia federal

El proyecto de ley persigue a las personas que venden armas como fuente principal de ingresos, pero que previamente han evadido registrarse como comerciantes de armas de fuego con licencia federal. Esto es importante porque los comerciantes con licencia federal deben realizar verificaciones de antecedentes antes de vender un arma a alguien.

Mejora el proceso de revisión para compradores de 18 a 21 años

El proyecto de ley alienta a los estados a incluir los antecedentes penales juveniles en el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés) con subvenciones e implementa un nuevo protocolo para verificar esos registros. Le da al NICS tres días para revisar el expediente de una persona.

Si surge alguien potencialmente descalificador, NICS obtiene 7 días adicionales. El proceso no puede tomar más de 10 días. Si la revisión no se completa para entonces, la transferencia de armas se lleva a cabo.

Crea nuevos estatutos federales contra el tráfico de armas y el tráfico falso

Hace que sea más fácil perseguir a quienes compran armas para las personas a las que no se les permite comprar armas por su cuenta.

Aumenta los fondos para programas de salud mental y seguridad escolar

Este dinero está dirigido a una serie de programas, muchos de los cuales ya existen pero se financiarían de manera más robusta bajo esta ley.

Clare Foran, Lauren Fox y Ali Zaslav colaboraron a este reporte.

