ANÁLISIS | El legado duradero de Donald Trump será ahora la anulación de Roe vs. Wade

(CNN) — Durante su carrera por la nominación presidencial republicana en 2016, Donald Trump tenía una manera infalible de disipar las dudas sobre su buena fe conservadora: hablaba de a quiénes podría nombrar, si tuviera la oportunidad, para la Corte Suprema.

En mayo de 2016, en medio de las preguntas planteadas por el senador de Texas, Ted Cruz, sobre si Trump era realmente un conservador, Trump publicó una lista de 11 personas que consideraría nombrar para ocupar el puesto del difunto juez Antonin Scalia, que había fallecido en febrero.

Dijo Trump sobre Scalia y la lista:

“Era un juez que no creía en legislar desde el banquillo y es una persona a la que tenía en la más alta estima y siempre respetaré mucho su inteligencia y convicción para defender la Constitución de nuestro país. La siguiente lista de posibles jueces a la Corte Suprema es representativa del tipo de principios constitucionales que valoro y, como presidente, pienso utilizar esta lista como guía para nominar a nuestros próximos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos”.

(Vale la pena señalar: el eventual magistrado electo por Trump para sustituir a Scalia, el juez Neil Gorsuch, no estaba en su lista inicial de 11).

La táctica de Trump funcionó: la lista de jueces fue muy bien recibida por los conservadores. El aire se esfumó del globo de Cruz, y en un mes,más o menos estaba, claro que Trump sería el candidato republicano a la presidencia.

En septiembre de ese año, cuando su campaña volvía a flaquear un poco en medio de un apoyo menos que unánime por parte de los conservadores, Trump añadió a su lista otros 10 posibles candidatos a la Corte, entre ellos Gorsuch.

“La Corte Suprema… es de lo que se trata”, dijo Trump en su último debate con Hillary Clinton en las elecciones generales de 2016. “Es tan, tan imperativo que tengamos los jueces adecuados”. Y añadió: “Los jueces que voy a nombrar serán ‘provida’, tendrán una inclinación conservadora”.

En otro momento de ese debate, cuando se le preguntó directamente si quería que se anulara el caso Roe vs. Wade, Trump dijo lo siguiente: “Bueno, si ponemos otros dos o quizás tres jueces, eso sucederá. Eso sucederá automáticamente en mi opinión”.

El 9 de septiembre de 2020, después de haber nombrado tanto a Gorsuch como a Brett Kavanaugh para ocupar puestos en la Corte Suprema, Trump empleó la misma estrategia que había funcionado tan bien para atraer a los conservadores hacia él cuatro años antes: dio a conocer una lista de 20 posibles candidatos si surgía otra vacante durante un segundo mandato.

El senador de Arkansas Tom Cotton, uno de los nombres de esa lista, dijo que se sentía “honrado” de ser mencionado, y añadió: “Es hora de que Roe vs. Wade se vaya”.

Apenas nueve días después de que Trump publicara su lista, murió la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg. Ocho días después, Trump, en plena temporada electoral, nominó a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para sustituir a Ginsburg. (“Un juez debe aplicar la ley tal y como está escrita”, dijo Barrett al aceptar la nominación. “Los jueces no son creadores de políticas”).

Un mes después, y justo una semana antes de las elecciones de 2020, el Senado confirmó a Barrett por un margen de 52 a 48. Al hacerlo, establecieron una mayoría conservadora dominante de 6-3 en la Corte Suprema. Trump pasó a ganar el 85% de los conservadores que se identifican como tal y el 76% de los evangélicos blancos en las elecciones de 2020, incluso cuando perdió a nivel nacional ante Joe Biden.

Teniendo en cuenta todo esto, no es exagerado decir que sin sus promesas en el tribunal, es posible que Trump nunca hubiera llegado a la Casa Blanca, y nunca habría tenido la oportunidad de nombrar a tres jueces que reformaron fundamentalmente la composición ideológica del tribunal.

Y sin que Trump hiciera eso, este día, la anulación de Roe vs. Wade después de cinco décadas, nunca habría llegado.

Lo que se puede decir, sin duda, es que la decisión sobre Roe será el legado que defina los cuatro años de Trump en el cargo, y probablemente será el centro de su atractivo para los conservadores si/cuando se postule de nuevo a la presidencia en 2024.

Trump, sin duda, se promocionará a sí mismo como quien ayudó a eliminar el derecho constitucional al aborto. Y, si el pasado sirve de prólogo para el futuro, eso tendrá un poderoso efecto en su atractivo para los votantes conservadores.

Que Trump pase a la historia como el presidente que colocó las piezas judiciales para anular Roe es decididamente irónico. En 1999, Trump dijo a Tim Russert en el programa “Meet the Press” de la NBC que estaba “muy a favor del aborto”, y añadió: “Odio el concepto de aborto. … Me estremezco cuando escucho a la gente debatir el tema, pero sigo creyendo en la elección”.

Trump acabó cambiando su posición sobre el tema. Como dijo a la Christian Broadcasting Network en 2011:

“Estoy a favor de la vida, pero cambié mi punto de vista hace varios años. Una de las razones por las que cambié, una de las principales razones, fue que la esposa de un amigo mío estaba embarazada, en este caso casada”.

“Estaba embarazada y él no quería el bebé. Y me contaba la historia. Estaba llorando mientras me contaba la historia. Acabó teniendo al bebé y se convirtió en la niña de sus ojos. Es lo mejor que le ha pasado”.

Con la decisión del tribunal de este viernes, el primer párrafo de todos los libros de historia que traten sobre Trump incluirá la sentencia sobre Roe.

