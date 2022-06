Finalmente llega ETIA: a partir de 2023 se cobrará para ingresar a Europa

Juan Pablo Elverdin

(CNN) – Finalmente llegó: los viajes sin tasas a la Unión Europea serán un recuerdo. La UE anunció el lanzamiento de su tan esperado sistema de exención de visados, ETIAS, que se estrenará en mayo de 2023.

Aunque ETIAS no es lo mismo que un visado —es más rápido, se hace en línea y no requiere información biométrica—, su adquisición sigue teniendo un procedimiento y un coste, bastante parecido al sistema de Estados Unidos, ESTA.

El ETIAS (por sus siglas en inglés), que significa Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, estaba previsto para finales de 2022.

Los viajeros de la UE están exentos y gozan de libertad de movimiento por el bloque, lo que les permite pasar todo el tiempo que quieran en muchos países. Los residentes de la UE también estarán exentos.

Pero para todos los demás que entren en el bloque desde un país que antes no exigía visado, el ETIAS será obligatorio. La medida afecta a unos 60 países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, que perdieron la libertad de circulación tras el Brexit. Nada cambia para los que antes necesitaban un visado para entrar.

El proceso de solicitud se realizará a través de un “sistema informático ampliamente automatizado”, cuya aprobación se concederá “en cuestión de minutos”, para un 95% de los solicitantes, según una nueva nota publicada por la UE.

El tiempo máximo necesario para la aprobación podría ser de hasta un mes en “casos muy excepcionales”. Cualquier persona cuya solicitud sea denegada tendrá derecho a recurrir.

La autorización ETIAS es válida para un número ilimitado de entradas durante tres años. Sin embargo, los titulares deben respetar las normas de inmigración y de sobreestadía. Actualmente, los nacionales de terceros países no pueden permanecer más de 90 días en el bloque en su totalidad, por cada periodo de 180 días.

El coste será de 7 euros (US$ 7,35) para quienes tengan entre 18 y 70 años. Aún no está claro si los demás tendrán una tarifa reducida o podrán solicitarla gratis. En comparación, Estados Unidos cobra US$ 21 por una autorización ESTA.

Todavía no se ha anunciado la fecha de inicio de las solicitudes.

