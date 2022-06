¿Por qué anuló la Corte Suprema el fallo de Roe v Wade que despenalizó el aborto?

CNNEE

(CNN) — La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo Roe v. Wade este viernes, sosteniendo que ya no existe un derecho constitucional federal al aborto en el país.

En el futuro, los derechos de aborto serán determinados por los estados, a menos que el Congreso actúe.

A principios de mayo, el medio Politico había obtenido lo que llamó un borrador de una opinión mayoritaria escrita por el juez Samuel Alito que anularía Roe v. Wade.

La decisión de 5 a 4 de anular Roe v. Wade, con la opinión escrita por el juez Samuel Alito, es “muy similar a ese borrador de opinión que vimos filtrado” en mayo, según Jessica Schneider de CNN.

“Esto tendrá efectos inmediatos aquí. Según todos los cálculos, se espera que aproximadamente la mitad de los estados eliminen el derecho al aborto. Tenemos alrededor de media docena de estados que tienen las llamadas ‘leyes de activación’ que prohibirán el aborto. entre en vigor de inmediato o dentro de los próximos 30 días o los próximos meses”, dijo.

¿Por qué tomó esta decisión la Corte Suprema de Estados Unidos?

Esta decisión de la Corte Suprema es la más importante en décadas y transformará el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en Estados Unidos.

Aquí unas líneas claves de lo que dijo la opinión de la mayoría en la Corte:

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que ahora se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda”. “Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división”. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”. “La disidencia argumenta que hemos “abandonado” stare decisis, post, a los 30, pero no hemos hecho tal cosa, y es la comprensión disidente de stare decisis lo que rompe con la tradición”. “Terminamos esta opinión donde comenzamos. El aborto presenta una profunda cuestión moral. La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada Estado regular o prohibir el aborto. Roe y Casey se arrogaron esa autoridad. Ahora anulamos esas decisiones y devolvemos esa autoridad al pueblo y a sus representantes electos”.

¿Qué dijeron los que estuvieron en desacuerdo?

En una opinión disidente conjunta, los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan criticaron duramente a la mayoría y dijeron: “Con tristeza, por esta Corte, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental —nosotros disentimos”.

Datos básicos sobre el aborto en EE.UU.

