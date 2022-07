Rafael Nadal no sabe si estará listo para enfrentarse a Nick Kyrgios en las semifinales de Wimbledon

urielblanco

(CNN) — Rafael Nadal dice que no sabe si estará en forma para enfrentarse a Nick Kyrgios en su semifinal de Wimbledon el viernes.

El español superó una agotadora batalla de cinco sets contra Taylor Fritz el miércoles, ganando 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 en cuatro horas y 20 minutos, pero por momentos parecía estar luchando con una lesión en el abdomen.

Rafael Nadal se recupera para avanzar a las semifinales en Wimbledon en busca del título 23 de Grand Slam

En más de una ocasión, Nadal se quedaba encorvado tras realizar un tiro y se agarraba el abdomen. El bicampeón de Wimbledon llamó al entrenador para que lo evaluara en el segundo set, y luego pidió un descanso médico y abandonó la cancha para recibir tratamiento.

“No lo sé”, dijo Nadal, según Reuters, cuando se le preguntó si se enfrentaría a Kyrgios. “Honestamente, no puedo darte una respuesta clara porque si te diera una respuesta clara y mañana pasara otra cosa, sería un mentiroso”.

Tras el partido, Nadal admitió que consideró retirarse del duelo de cuartos de final.

“Solo quería darme una oportunidad”, añadió. “No es fácil dejar el torneo, no es fácil dejar Wimbledon, aunque el dolor fue duro. No sé. Quería terminar. He luchado. Estoy orgulloso del espíritu de lucha y de la forma en que conseguí ser competitivo en esas condiciones”.

“Estoy acostumbrado a aguantar el dolor y a jugar con problemas. Sabiendo eso, cuando siento algo como lo que sentí, es porque algo no va por el camino adecuado en mi abdomen”.

“Pero vamos a ver. Tuve estas sensaciones durante un par de días. Sin duda, hoy fue el peor día, hubo un aumento importante de dolor y limitación”.

Rafael Nadal gana su título 14 de Roland Garros y agiganta su leyenda

Nadal jugó con la barrera del dolor para ganar su título 14 del Abierto de Francia este año, recibiendo inyecciones en el pie antes de cada partido. En una rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros, Nadal dijo que sus 21 años de carrera le habían hecho soportar el dolor “todos los días”.

El 22 veces campeón de Grand Slam estaba en duda por lesión al llegar a Wimbledon tras recibir tratamiento por la lesión en el pie que le persiguió durante el Abierto de Francia, pero ahora llegó a las semifinales en el All England Club por octava vez en su carrera.

