Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022

(CNN Español) — La ‘Scaloneta’ ya tiene su traje con el que va a ir a triunfar en el Mundial de Qatar 2022: Adidas presentó la nueva camiseta de la Selección Argentina, con la que disputará la Copa del Mundo.

“El sentimiento de un país se une en esta nueva camiseta”, publicó Adidas al mostrar la camiseta.

La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, dijo que la camiseta debutará oficialmente en la Copa América femenina que se juega en Colombia desde este viernes 8 de julio.

La camiseta tiene cuello negro, bastones en vertical al frente de un un celeste más oscuro de la camiseta anterior. En el dorso tiene la bandera argentina junto con el Sol de Mayo.

La Selección tiene razones para soñar con el Mundial y al entusiasmo con la camiseta hace parte de la expectativa. El equipo de Lionel Scaloni lleva 33 partidos invicto, un récord histórico, es el vigente campeón de América y tiene por fin a Lionel Messi en su mejor forma con el equipo nacional rodeado de una plantilla de primer nivel.

Además, ganó la ‘Finalissima’ en junio, el enfrentamiento entre el campeón de América y el campeón de Europa. El gran partido jugado en Wembley terminó 3-0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María (el autor del gol de Copa América ante Brasil) y Paulo Dybala. La figura fue Lionel Messi, con dos asistencias.

El más reciente partido de Argentina fue un amistoso frente a Estonia el 5 junio: goleada de 5-0, repoker de Lionel Messi para que todo un país siga soñando con Qatar.

Messi, que tuvo una temporada discreta (proporcionalmente) con el PSG, demuestra que sigue siendo un jugador incomparable a nivel mundial. Ya con 35 años, seguramente tiene en Qatar la última oportunidad de levantar el trofeo mundial.

Argentina, favorito y tercero en el ranking mundial, se enfrentará a al México (12) del Tata Martino y a Arabia Saudita y Polonia en el Grupo C. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: los países clasificados, cuándo comienza el torneo y todo lo que debes saber Así quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

