¿Está resurgiendo el covid-19? Nuestra experta médica nos explica cómo prepararse

(CNN) — La tan esperada pausa de los casos de coronavirus durante el verano boreal parece que no se producirá, a medida que las infecciones por covid-19 siguen aumentando en gran parte de Estados Unidos.

Un aumento anterior de los casos de este año fue impulsado por la subvariante BA.2 de ómicron. Ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) informan que otras dos subvariantes, BA.4 y BA.5, constituyen más del 70% de las nuevas infecciones en el país. Estas subvariantes pueden evadir parcialmente a la inmunidad producida por la vacuna y por la infección previa, aunque es probable que la vacunación siga protegiendo contra la enfermedad grave.

Esta evolución se produce a medida que más personas reanudan los viajes y otras actividades previas a la pandemia. ¿Cómo debe pensar la gente sobre su riesgo de contraer covid-19 en este momento? Si están vacunados y reforzados, ¿están seguros? ¿Qué pasa con los que se han vacunado recientemente contra el covid-19? ¿Qué tipo de precauciones debe tomar la gente si todavía quiere evitar el covid-19? Y si alguien da positivo en la prueba del coronavirus, ¿debe seguir aislándose?

Para responder a estas preguntas, dialogamos con la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health”.

CNN: ¿Indican las tendencias actuales de covid-19 que estamos frente a otro aumento de casos en Estados Unidos?

Dra. Leana Wen: No estoy segura de que a esto se le llame otro aumento porque las cifras no bajaron realmente del aumento anterior. En el invierno, desde diciembre de 2021 hasta febrero de 2022 aproximadamente, registramos un enorme aumento de casos de la subvariante original de ómicron, BA.1. Hubo una pequeña pausa; luego BA.2 llegó con ese aumento de casos. Ahora, las subvariantes BA.4 y BA.5 están desplazando a las anteriores subvariantes de ómicron y están causando la mayoría de las infecciones en Estados Unidos. En muchos lugares se está produciendo un aumento de las infecciones a partir de una base elevada de casos.

También hay que tener en cuenta que el número de casos notificados es mucho menor que el número real de casos. Creo que podríamos tener entre cinco y diez veces más casos de los que se notifican, teniendo en cuenta que muchos casos se diagnostican mediante pruebas de antígenos caseras y no se notifican a las autoridades de salud pública.

La buena noticia es que estos recientes repuntes no han ido acompañados de una saturación de los hospitales, lo que ilustra el poderoso efecto de las vacunas para distinguir la infección de la enfermedad grave.

CNN: Con este tipo de cifras, ¿cómo debería pensar la gente en su riesgo de covid-19? ¿Significa eso que la gente debería cancelar los viajes y volver a imponer restricciones?

Wen: No creo que la mayoría de la gente deba cambiar sus actividades diarias, pero sí creo que la gente debe ser consciente de su riesgo de contraer covid-19 si no toma precauciones adicionales.

La buena noticia es que las vacunas y los refuerzos siguen proporcionando una excelente protección contra la enfermedad grave. Sin embargo, también sabemos que la inmunidad disminuye con el tiempo, y parece haber cierta (evasión) de la inmunidad con la BA.4 y la BA.5 en particular. Esto significa que es poco probable que las personas vacunadas y reforzadas enfermen gravemente si contraen covid-19, pero aún podrían infectarse.

Algunos viajeros usan mascarillas en la estación de metro de Times Square de Nueva York la semana pasada.

La pregunta que debe hacerse la gente es la siguiente: ¿hasta qué punto quieren seguir evitando la infección? Hay tanto virus a nuestro alrededor, y las variantes son tan contagiosas. Eso significa que evitar la infección requiere una consideración adicional. Es posible que muchas personas no quieran seguir planificando su vida en torno a las precauciones de covid-19, especialmente si en general están sanas y bien protegidas contra las enfermedades graves.

Por otro lado, es posible que muchas personas sigan dando prioridad a no contraer el covid-19 debido al riesgo de que se produzcan síntomas a largo plazo. También pueden tener condiciones médicas subyacentes que predisponen a resultados más graves, o pueden vivir con otras personas que son más vulnerables y quieren reducir el riesgo para los que les rodean.

CNN: Para la gente que quiere ser cautelosa, ¿qué recomiendas?

Wen: A las personas que quieran dar prioridad a la reducción del riesgo de infección por el covid-19, les aconsejaría en primer lugar que siguieran las directrices de los CDC y estuvieran al día con sus vacunas. Todas las personas de 5 años en adelante pueden recibir un primer refuerzo. Los mayores de 50 años pueden recibir un segundo refuerzo para un total de cuatro vacunas.

Algunas personas (que están moderada o gravemente inmunodeprimidas) pueden recibir cinco vacunas. (Estas personas también deberían averiguar si pueden recibir Evusheld, el anticuerpo preventivo que puede ayudar aún más a reducir la progresión de la enfermedad grave).

También los insto a que utilicen una mascarilla N95 de alta calidad o su equivalente en lugares cerrados y concurridos. El hecho de que se hayan levantado los mandatos de uso de mascarillas no significa que la gente no deba usarlas. Mucha gente no considera que las mascarillas sean un inconveniente. En ese caso, yo seguiría usando mascarillas en todos los lugares públicos cerrados. Para los que les resulten incómodas, los animo a usarlas en los entornos de mayor riesgo, por ejemplo, en las filas de seguridad del aeropuerto y durante el embarque y desembarque.

Por supuesto, hay que recordar que las reuniones al aire libre siguen siendo de mucho menor riesgo que en el interior. Las personas que quieran ser muy precavidas deberían intentar ir a reuniones al aire libre si es posible y asistir a reuniones en interiores solo si todos los demás tienen pruebas negativas ese día.

CNN: Mucha gente está harta de oír hablar de estas precauciones. ¿Y si solo quieren vivir su vida, pero no quieren infectar a personas vulnerables?

Wen: Ciertamente entiendo este sentimiento. Es muy duro para la sociedad imponer restricciones a los individuos y pedir a la gente que suspenda para siempre reuniones como bodas y fiestas de cumpleaños o que renuncie a ir a actividades que le gustan como los restaurantes cerrados y los gimnasios. Mi mejor consejo es que reconozcas que si vas a lugares cerrados, puedes enfermarte por covid-19. Sé consciente del riesgo que corres y toma las precauciones necesarias.

Por ejemplo, tal vez puedas hacer tu vida como quieras, pero antes de visitar a la abuela en una residencia de ancianos, hazte una prueba rápida ese día. Si asistes a una boda con muchos invitados en un lugar cerrado, hazte una prueba unos días después para asegurarte de que no te infectaste por coronavirus. Y si tienes síntomas en cualquier momento, hazte la prueba inmediatamente y no expongas a los demás a tu alrededor.

CNN: ¿Estás a salvo si has tenido covid-19 recientemente?

Wen: La infección reciente produce cierta protección que probablemente dure unos tres meses. Sin embargo, la reinfección puede producirse, y algunos estudios sugieren que enfermar por la subvariante ómicron original (BA.1) no protege contra las nuevas variantes. La vacunación además de la recuperación reciente transmite una mejor protección, así que asegúrate de estar al día con tus vacunas y refuerzos, incluso si has tenido covid-19.

CNN: Y si das positivo, ¿debes aislarte?

Wen: Sí, porque no quieres contagiar de covid-19 a otros. La guía de los CDC es que te aísles durante cinco días y luego uses una mascarilla cuando estés con otras personas durante otros cinco días si los síntomas están mejorando.

Creo que una política de pruebas es incluso mejor que esto porque las personas permanecen infectadas durante períodos diferentes. Yo animaría a la gente a hacerse pruebas caseras diariamente a partir del cuarto día y a terminar el aislamiento una vez que la prueba casera de antígeno rápido sea negativa. Ahora es el momento de asegurarse de tener muchas pruebas caseras disponibles.

