Bad Bunny jugará en un partido de béisbol y suma una actividad más a su carrera multifacética

(CNN Español) — Bad Bunny llegará al Dodger Stadium y no para cantar sino jugar pelota. La MLB dio a conocer este lunes que el artista puertorriqueño es parte del róster de celebridades que pisarán el diamante el sábado 16 de julio en el Juego de Sóftbol y Celebridades MGM Rewards 2022.

A Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, lo acompañarán personalidades como el actor Bryan Cranston, el rapero Quavo, la cantante JoJo Siwa, el actor y cantante Anthony Ramos, entre otros. Los expeloteros Hunter Pence y Shawn Green también serán parte del juego.

Pero no es el único emprendimiento por fuera de la música del artista. Bad Bunny —que domina listas de streaming, agota conciertos y es conocido por sus atuendos extravagantes— estará a uno de los universos más seguidos del mundo de los comics: Marvel. En abril, Sony Pictures Entertainment reveló que Bad Bunny encarnará a “El Muerto”, uno de los superhéroes de Marvel. La cinta llegará a la gran pantalla el 12 de enero de 2024.

También protagonizará la próxima película “Bullet Train”, junto a Brad Pitt

Bad Bunny además un día sueña con ser luchador y se sube a un cuadrilátero de la WWE.

El año pasado, Bad Bunny se presentó durante el Wrestlemania 37, uno de los eventos de lucha libre televisados más seguidos del mundo. Ahí, el puertorriqueño se robó completamente el show. Bad Bunny se enfrentó contra The Miz y resultó vencedor.

En mayo el puertorriqueño lanzó su quinto álbum de estudio “Un Verano Sin Ti”. En diciembre pasado Bad Bunny fue confirmado como el cantante más escuchado en Spotify por segundo año consecutivo.

En 2021 fue nombrado uno de los 100 más influyentes por la revista Time. Fue reseñado como “un fenómeno” cuando se trata de la música, “pero no ocurrió de la noche a la mañana”, según el perfil que escribió el reguetonero colombiano JBalvin.

En mayo de 2021, Bad Bunny fue la portada de la edición musical de la revista W en cuyo extenso reportaje se leía el titular, ¿”Existe algo que Bad Bunny no pueda hacer?”.

El gran éxito del artista le ha permitido unir su imagen a la de marcas reconocidas en todo el mundo. En el 2020, por ejemplo, el comercial de la cerveza Corona junto a Snoop Dog, así como la campaña “Deja tu huella”, que realizó junto a la marca Cheetos de la empresa Frito Lay. Bad Bunny también tiene su línea de sandalias junto a la marca Crocs y una línea de calzados deportivos Adidas.

En 2020 fue el primer hombre en aparecer solo en la portada de la revista Playboy, con la excepción del difunto fundador de Playboy, Hugh Hefner.

