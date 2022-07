Indignación, ira y asombro: así reaccionaron los familiares de víctimas y expertos policiales ante el video de la masacre de Uvalde

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La respuesta de las familias de las víctimas a un video de vigilancia del momento de la masacre de Uvalde recientemente publicado fue de ira e indignación; la reacción de los expertos en aplicación de la ley fue de asombro y consternación.

La reacción siguió a la publicación este martes por parte de un periódico de Texas de un video de vigilancia filtrado desde el interior de la escuela, días antes de que los funcionarios dijeran que planeaban permitir que las familias lo vieran y antes de que se diera a conocer al público.

“Es un dolor interminable, es una cosa tras otra”, dijo Kimberly Rubio, cuya hija de 10 años, Lexi, fue asesinada en la masacre de Uvalde. Rubio, junto con otros padres, estuvo en Washington este martes para reunirse con los legisladores.

“Vinimos aquí para compartir la historia de Lexi, para tratar de cambiar las cosas y luego recibimos este tipo de noticias y tuvimos que avisarle a nuestra familia en casa para no vieran las noticias, y a nuestros hijos (que) tienen teléfonos celulares”.

Familiares de víctimas de Uvalde, indignados por filtración de video 2:10

Diecinueve estudiantes y dos maestras fueron asesinados por el hombre armado que ingresó a la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo.

El periódico Austin American-Statesman, que publicó las imágenes filtradas, defendió su decisión, y el editor ejecutivo Manny García escribió en un editorial: “Nosotros tenemos que dar testimonio de la historia, y la transparencia y los informes implacables son una forma de lograr el cambio”.

Un video editado muestra al hombre armado entrando a la escuela y caminando por el pasillo con un rifle largo. La grabación también muestra a los agentes de policía acercándose al salón de clases en el que estaba el atacante, pero luego retrocediendo por el pasillo y poniéndose a cubierto cuando se escuchan disparos. Pasó más de una hora antes de que las autoridades confrontaran y mataran al atacante.

“Esto debería haber terminado en 3 o 4 minutos”, dijo el martes Carrie Cordero, analista legal de CNN y exabogada del fiscal general adjunto de EE.UU. por mucho tiempo.

“No sabemos qué estaba pasando por la mente de esos agentes que estaban en el pasillo y decidieron no actuar cuando había niños bajo los disparos, pero desde mi perspectiva, cada uno de los que aparecen en ese video deberían entregar su placa”, agregó Cordero.

Las familias de las víctimas de la masacre, indignadas tras conocer el video

Las familias que estaban en Washington expresaron su indignación por la publicación de las imágenes antes de que los afectados tuvieran la oportunidad de verlas primero.

“Nos sorprende la filtración”, dijo Angel Garza, cuya hija de 10 años, Amerie Jo, fue asesinada. “¿Quién te crees que eres para publicar imágenes como la de nuestros niños que ni siquiera pueden hablar por sí mismos, pero quieres seguir adelante y transmitir sus últimos momentos al mundo entero? ¿Qué te hace pensar que eso está bien?

“El lo menos que puedes hacer es tener un poco de decencia por nosotros”, dijo Garza.

Javier Cazares, el padre de Jacklyn Jaylen Cazares, quien también fue asesinada en la masacre de Uvalde, dijo que se estaba preparando para ver las imágenes el domingo, como lo habían planeado las autoridades, cuando se enteró abruptamente de la publicación este martes.

“Se mostró en todo el mundo y estamos enojados”, dijo Cazares. “Estas familias no se lo merecían. No lo merezco. Es una bofetada en la cara de nuestros bebés y estamos cansados de esto. Ya no podemos confiar en nadie. Es agravante”.

Rubio dijo durante la conferencia de prensa que si bien entendía que los medios responsabilizaran a las personas “porque el gobierno no ha sido transparente”, dijo que no quería escuchar el audio, particularmente los disparos de ese día.

En el video que fue publicado por el periódico de Texas se escuchan disparos en las partes editadas. El periódico dijo que eliminó el sonido de los gritos de los niños del video.

Otros padres recurrieron a las redes sociales para expresar su enojo e instaron a otros no compartir las imágenes en línea. En un comunicado, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, dijo que estaba “enojado” porque la solicitud de las familias de las víctimas y la comunidad de Uvalde de ver el video antes de que se hiciera público no se cumplió.

“Es increíble que este video fue publicado como parte de una noticia con imágenes y audio de la violencia de este incidente sin consideración por las familias involucradas”, dijo el alcalde. “Sigo respaldando mis declaraciones de que la transparencia total y la consideración por las familias sigue siendo la prioridad en relación con este incidente”.

Los expertos en aplicación de la ley quedaron atónitos

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el coronel Steven McCraw, quien criticó duramente la respuesta de las fuerzas del orden en el ataque, dijo en un declaración el martes estaba “profundamente decepcionado” de que el video se publicara antes de que todas las familias afectadas y la comunidad de Uvalde pudieran verlo, según lo planificado.

“Los más afectados deberían haber estado entre los primeros en verlo”, dijo McCraw. “Este video proporciona evidencia aterradora de que la respuesta de las fuerzas del orden público al ataque en la (escuela) Primaria Robb el 24 de mayo fue un fracaso abyecto”.

El exsubdirector del FBI, Andrew McCabe, describió la respuesta de las fuerzas del orden como “un desastre total” desde la perspectiva de la respuesta a la crisis.

“La respuesta del atacante activo del estado de Texas para el entrenamiento de agentes en las escuelas, que cada uno de estos agentes debe haber tenido en este momento, deja en claro que tomas a todos los que tienes cuando llegas a esa escena y abordas la amenaza. Eso no es lo que hicieron”, dijo McCabe en CNN.

“Y luego los errores se acumulan a partir de ahí, ves uno tras otro, mientras miramos el video”, agregó.

Charles Ramsey, ex comisionado de policía de Filadelfia, dijo que durante su mandato como comisionado varios policías murieron en el cumplimiento de su deber y agregó: “Sé cómo es el heroísmo, y no es eso”.

Dijo que estaba “avergonzado como un agente de policía” al ver las imágenes, y dijo que las fuerzas del orden deberían haberse reagrupado y confrontado al pistolero antes de que los primeros agentes fueran atacados.

“Tienes que hacer lo que tienes que hacer, punto. Ese es el trabajo”, agregó. “Este no es un trabajo pro bono, te pagan por hacer esto y te ofreciste como voluntario para hacerlo. No te reclutaron para convertirte en policía. Es parte de lo que haces”.

— Andy Rose y Mary Kay Mallonee de CNN contribuyeron a este informe.

