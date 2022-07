El Departamento de Policía de un poblado de Carolina del Norte dimitió tras la contratación de una gestora municipal negra

“Cuando me di cuenta del poco tiempo que llevaba en el puesto y de la decisión tan drástica que se tomó, no me cabía en la cabeza”, dijo Bennett. “Con el hecho de que hay tantas cosas que uno puede hacer si cree que tiene un supervisor de pesadilla, hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero que todo un personal policial tome la decisión de renunciar cuando han acordado proteger y servir, en lugar de utilizar todas las cosas que tienen delante para cambiar la situación… simplemente no tiene sentido para mí”.

“Creo que hay demasiados que sacan conclusiones precipitadas, realmente no sabemos lo que está pasando. Sé que nunca he conocido a esta gestora municipal, nunca he tenido problemas con la policía, así que realmente no sé qué dinámica podría haber llevado a este tipo de decisiones”, dijo Wright.

