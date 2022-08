¿Rivales, socios o ambos? Las claves de la relación entre Estados Unidos y China y las tensiones actuales

Al momento, sin embargo, poco parece haberse avanzado en este desacoplamiento, según datos de la Oficina del Censo: el intercambio comercial entre Estados Unidos y China en 2016, al asumir Trump, fue de unos US$ 578.000 millones, se redujo apenas a US$ 555.591 millones en 2019, en lo alto de la “guerra comercial”, y en 2021 fue de US$ 656.377 millones.

Según su Oficina del Censo, en 2021 Estados Unidos exportó bienes por US$ 151.442 millones a China, e importó por un valor de US$ 504.935 millones desde el mismo país, dando un saldo negativo de su balanza comercial de US$ 353.493 millones. Por volumen total de exportaciones e importaciones, Estados Unidos es el principal socio comercial de China, y también a la inversa China es el principal socio de Estados Unidos, (aunque China llega al segundo lugar si se cuenta a todos los países de la Unión Europea, que en conjunto son el principal socio de Estados Unidos).

