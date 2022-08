Por qué hay miles de millones de dólares en premios de lotería sin reclamar

Esos premios no reclamados van desde US$ 31 millones de un boleto comprado en Queens, Nueva York, en agosto de 2006, hasta US$ 77 millones de un boleto ganador comprado en Georgia en junio de 2011. El boleto no reclamado más antiguo es el ganador de US$ 68 millones comprado en Nueva York en la víspera de Navidad de 2002.

La mayoría de los premios no reclamados son pequeños. Powerball tiene un premio de US$ 4 por acertar solo el número de Powerball, mientras que Mega Millions tiene un premio de US$ 2 por acertar su número de Mega Millions.

Hay literalmente miles de millones de dólares en premios de lotería no reclamados cada año, según la investigación del experto en lotería Brett Jacobson. Él recopila datos de cada comisión de lotería estatal para una aplicación de lotería que dirige, y sus datos muestran, por ejemplo, que hubo US$ 2.890 millones en premios de lotería no reclamados en los 12 meses que terminaron en junio de 2017.

