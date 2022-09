ANÁLISIS | La guerra de Rusia en Ucrania se encuentra en un peligroso punto de inflexión

No hay que buscar el cambio en el círculo íntimo de Putin. Todos están cubiertos de la misma sangre de esta guerra, y detrás del lento ritmo de represión que ha convertido a Rusia en una autocracia distópica durante los últimos 22 años. Putin no tiene un sucesor evidente; no esperen que quien finalmente le sustituya dé marcha atrás y pida la paz y la recuperación económica. Cualquier sucesor puede intentar demostrar su temple con un ejercicio aún más temerario que la invasión original de Ucrania.

