El robot de Tesla caminó lentamente sobre el escenario en el Día de la Inteligencia Artificial

Tesla tiene un historial de precios agresivo. El Tesla Model 3 fue prometido durante mucho tiempo como un vehículo de US$ 35.000, pero solo se pudo comprar por muy poco tiempo a ese precio, y no directamente en el sitio web. El Tesla Model 3 más asequible ahora cuesta US$ 46.990. Cuando Tesla presentó el Cybertruck en 2019, la camioneta pick-up que aún no está disponible para la compra, se dijo que costaría US$ 39.990, pero desde entonces el precio fue eliminado del sitio web de Tesla.

Musk afirmó que si el robot fuera producido en grandes volúmenes, “probablemente” costaría menos de US$ 20.000. Tesla afirma que la ventaja de Optimus sobre sus competidores será su capacidad para circular de forma independiente utilizando la tecnología desarrollada a partir del sistema de asistencia al conductor de Tesla “Full Self Driving”, así como el ahorro de costos gracias a lo aprendido sobre la fabricación de su división automotriz. (El sistema “Full Self Driving” de Tesla requiere de un ser humano que esté alerta y atento, listo para tomar el control en cualquier momento, ya que aún no es capaz de conducir por sí mismo completamente).

