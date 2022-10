Cuba Gooding Jr. evita la cárcel y los antecedentes penales tras acatar acuerdo de culpabilidad en caso de contacto forzado

Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Gooding debía continuar con el tratamiento de modificación de comportamiento y alcohol durante seis meses y no tener nuevos arrestos. Este jueves, Gooding se declaró culpable de una violación de acoso menor que siempre permanecerá en su registro, pero no se mantendrá ningún cargo criminal. El actor fue condenado con tiempo cumplido y no cumplirá ninguna pena de cárcel, confirmó Tuttle.

