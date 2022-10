¿Qué celebridades prestaron servicio militar? Una mirada a los personajes cuyo reclutamiento fue famoso

Según el libro Johnny Cash: The Life of an American Icon, Cash seguía el rápido ritmo de las transmisiones soviéticas a 35 palabras por minuto. Dijo que su tiempo como traductor de códigos ayudó a influir en su música.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.