Akshata Murty: heredera millonaria y esposa del nuevo primer ministro Rishi Sunak

Sunak no bebe, un hecho que irrita a Murty, dijo. “Realmente he intentado [beber alcohol]”, dijo a The Times. “Todos los miembros de mi familia beben, mi mujer definitivamente bebe. Le irrita enormemente que no lo haga. Mis padres sí, a mi padre le molestó que no compartiera una copa de vino con él, pero afortunadamente llegó mi hermano menor y todo salió bien”.

“Yo soy increíblemente ordenado, ella es muy desordenada… Yo soy mucho más organizado, ella es más espontánea… no le va a gustar que diga esto, pero voy a ser sincero, no es muy amiga del orden. Es una pesadilla total, ropa por todas partes… y zapatos… oh Dios, zapatos…”, dijo.

Tras intentar aguantar la tormenta, Murty emitió un comunicado que confirmaba la información. “En los últimos días, la gente ha preguntado sobre mis acuerdos fiscales: para ser claros, he pagado impuestos en este país por mis ingresos en el Reino Unido y los impuestos internacionales por mis ingresos internacionales”, escribió en Twitter. “Este acuerdo es totalmente legal y es como las personas no domiciliadas tributan en el Reino Unido. Pero ha quedado claro que muchos no creen que sea compatible con el papel de mi marido como ministro”.

“Yo también me sentí un poco triste y celoso cuando nos dijiste que habías encontrado a tu compañero de vida”, escribió a su hija Akshata Murty en una carta, publicada en “Legacy: Letters from Eminent Parents to their Daughters”.

