Los sobrevivientes del tiroteo en la escuela de St. Louis recuerdan haber escuchado disparos desde detrás de puertas cerradas y saltar por las ventanas

El comisionado de policía de St. Louis, Michael Sack, detalló algunos de los pasajes: “No tengo amigos. no tengo familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido vida social. He sido un solitario aislado toda mi vida”, decía la nota, según Sack. “Esta fue la tormenta perfecta para un atacante en masa”.

