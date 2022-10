OPINIÓN | Trump es una clara amenaza para todo defensor de la democracia

Aun así, puede ser que Trump no pueda competir: los juicios en marcha solo auguran malas noticias para esos planes. Los tiempos judiciales no son los mismos que los políticos, y así debe ser en una democracia. Y más allá de estas palabras claras que emito sobre Trump, no le deseo a nadie que sea condenado si es inocente. Pero tampoco deseo que un culpable (que solo el sistema de justicia debe determinar con el debido proceso), quede impune y en libertad. Toda persona responsable debe, como dice la palabra misma, responder sobre sus acciones ante a ley: cueste lo que cueste.

Si los trumpistas (que constituyen la enorme mayoría de los republicanos) ganan en noviembre, tendrán delante de sí una autopista para que Trump sea el candidato y gane la presidencia de EE.UU. No necesitarán organizar un nuevo 6 de enero. No al menos para esta elección, pero sí estoy seguro de que lo volverían a intentar para la siguiente: todo autócrata —y Trump es un aspirante a autócrata— quiere mantenerse en el poder de por vida. Los autócratas se aman a sí mismos y el poder, pero siempre he pensado que aman más aun la posibilidad de tener un velorio de Estado y ser enterrados en el Panteón de los Héroes de la Patria: así es el amor a sí mismo.

