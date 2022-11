ANÁLISIS | Quiénes son, hasta ahora, los ganadores y perdedores de las elecciones en Estados Unidos

Donald Trump: es difícil imaginar que las cosas vayan peor para el expresidente luego de las elecciones de este martes. Los republicanos no arrasaron en el país y el ascenso de DeSantis fue uno de los grandes hitos de la jornada electoral. (Por no mencionar el hecho de que el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y el secretario de Estado, Brad Raffensperger, dos republicanos que han atraído la ira de Trump, ganaron sus respectivas reelecciones). Y se nota que Trump se está poniendo nervioso con DeSantis, tratando de advertirle sobre una posible participación en la carrera presidencial de 2024. No creo que nada incluidos los resultados de la noche de este martes vaya a cambiar la trayectoria de Trump en 2024. Pero a pesar de todas sus bravatas (y habrá muchas), está claro que el martes no fue la noche que Trump esperaba.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.