¿Cómo le ha ido a Luis Enrique como seleccionador de España? ¿Qué ha ganado y qué ha logrado?

Un periodista le preguntó al DT de la roja si había dudado sobre su idoneidad para el cargo luego de la presentación de los convocados a Qatar, y Luis Enrique se despachó con una respuesta irónica que, como él mismo predijo, se convirtió en el titular. “Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. Sin ninguna duda”, dijo, e hizo el muy lógico razonamiento de que no puede tener dudas porque él debe transmitir las ideas para los jugadores. “No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad, pero yo lo creo”, remató.

