OPINIÓN | Las tres razones por las que la marcha para defender el INE fue tan importante

El tema de la defensa de la democracia mexicana, de las instituciones electorales, de todo lo que se ha construido en el país desde los años 90, es típicamente propio de este tipo de sectores, no porque los sectores populares no participen con entusiasmo y no consideren suyas las conquistas democráticas de los últimos 30 años, sino porque suelen abrazar causas más cercanas a su existencia cotidianapor razones estrictamente económicas y sociales.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.