“No me iba a rendir”: el pasajero de un crucero que se cayó por la borda relata su angustiosa experiencia

“Señor, mi peor miedo es ahogarme. No sé por qué me has puesto aquí en esta prueba, pero sé que me vas a sacar de ella”, recuerda haber dicho. “No era cuestión de si me salvaba o si me encontraban, era solo cuestión de cuándo, y sólo tenía que seguir nadando hasta que lo hicieran”.

También luchó contra la confusión, el cansancio y una criatura. “Se me vino encima muy rápido. Me sumergí y pude verlo. Y no era un tiburón, no creo. Pero tenía más bien una boca plana, y subió y golpeó una de mis piernas, y yo le di una patada con la otra pierna. Me asustó, sin saber qué era… todo lo que pude ver fue una aleta”, dijo a ABC.

Lo último que recuerda antes de recuperar el conocimiento en el agua era que iba a escuchar música en directo a bordo del barco con la familia, dijo, y no recuerda dónde, ni cómo, se cayó del barco. Había bebido en el Valor, pero dice que no estaba ebrio, según declaraciones hechas a ABC anteriormente. “Intenté mantenerme lo más positivo posible desde el momento en que volví en mí y recuperé la conciencia, solo recuerdo que en ese momento pensé: ‘vaya, es un milagro que no me haya muerto ya'”, dijo Grimes.

