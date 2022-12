Exclusiva: China opera más de 100 estaciones de policía en todo el mundo con la ayuda de algunos países anfitriones, según informe

A principios de este año, el periódico italiano La Nazione informó que las investigaciones locales en una de las estaciones no habían descubierto ninguna actividad ilegal. Il Foglio citó a jefes de policía diciendo recientemente que las estaciones no presentaban ninguna preocupación en particular ya que parecían ser meramente burocráticas.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.