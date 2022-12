Caso María Marta García Belsunce: Carrascosa apelará la decisión de absolver a Pachelo, principal acusado en el juicio

“Si no creyera que puede haber justicia no haría la apelación. ¿Y si no? Está la justicia divina que es la única justicia en este país. Porque, quieras o no, está interpretada por hombres y los hombres se equivocan”, agrega Carrascosa.

“María Marta murió, pero no de manos de Nicolás Pachelo. Nunca Pachelo entró en esa casa. Pero eso no lo digo yo, no lo dice Pachelo. Lo ha dicho la investigación”, sostuvo Ribas en los lineamientos de apertura del juicio.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.