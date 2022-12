Muere a los 40 años Stephen ‘tWitch’ Boss, DJ de The Ellen DeGeneres Show

“Compartimos un baile en la fiesta de clausura de esa temporada de ‘So You Think You Can Dance’ y hemos estado juntos desde entonces”, dijo Boss a People en febrero.

La pareja fue bailarina estrella en la temporada 7 de “So You Think You Can Dance” en 2010 cuando se conectaron románticamente.

Convertirse en finalista de “So You Think You Can Dance” en 2008 marcó el comienzo de su ascenso a la fama. Más tarde, regresaría para servir como juez en la competencia de baile.

“Siempre he sido del tipo ‘No me digas lo que no haré'”, dijo Boss. “Recuerdo haber hablado con (su) padre fuera de su trabajo en el estacionamiento y decirle ‘Oye, me uniré al equipo de baile. Voy a necesitar algunos espectáculos y algo de dinero para conseguir suministros’ y me dijo que sí… Yo estaba como ‘Oh, eso significa que realmente se supone que debo hacer esto entonces'”.

(CNN) — Stephen “tWitch” Boss, el DJ de “Ellen DeGeneres’ Show” y bailarín que saltó a la fama en “So You Think You Can Dance”, murió este miércoles, según información del forense del condado de Los Ángeles.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.