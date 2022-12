Guerra en Ucrania: Zelensky condena bombardeo ruso contra Jersón que deja 10 personas muertas

Hasta el momento, Estados Unidos ha entrenado a aproximadamente 3.100 soldados ucranianos hasta la fecha en diferentes sistemas, y el entrenamiento en los sistemas de misiles Patriot comenzará “muy pronto”, dijo un alto funcionario de Defensa. Casi la mitad de esas tropas han sido entrenadas con obuses M777 o lanzacohetes HIMARS, dos de los sistemas que han sido fundamentales para las operaciones ucranianas durante la guerra. Las fuerzas ucranianas también han sido entrenadas en manejo de vehículos, diversas formas de artillería, drones y otros sistemas. El Pentágono pronto comenzará a capacitar al personal ucraniano sobre cómo operar y mantener el sistema de misiles Patriot, anunciado oficialmente el miércoles durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky a Washington. Aunque el Pentágono no especificó exactamente cuándo comenzaría el entrenamiento o cuánto tiempo les tomaría a los ucranianos dominar el complejo sistema, un alto funcionario de defensa dijo el miércoles que comenzaría “muy pronto” y tomaría “varios meses”. El sistema Patriot cuesta entre US$ 450 y 550 millones, dijo el Pentágono, dependiendo de la configuración de la plataforma. Cada misil cuesta aproximadamente US$ 4 millones. Estados Unidos también comenzará pronto un programa de entrenamiento ampliado para las fuerzas ucranianas, que incluye maniobras conjuntas y entrenamiento de armas combinadas. Este programa entrenará a aproximadamente 500 soldados por mes en operaciones de combate más grandes.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.