Rusia incluye en su lista de “se busca” a un periodista extranjero de investigación

“No tengo ni idea de los motivos por los que el Kremlin me ha incluido en su ‘lista de se busca’, por lo que no puedo hacer ningún comentario en este momento. En cierto modo, no importa: durante años han dejado claro que tienen miedo de nuestro trabajo y que no se detendrían ante nada para hacerlo desaparecer”, dijo en un mensaje de Twitter este lunes.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.