Bad Bunny y Blackpink lideran la lista de artistas en Coachella 2023

Alejandra Ramos

(CNN) — Coachella, el festival más grande de música de la primavera, presentó su lista de artistas para este año y las estrellas internacionales dominan la programación.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y el grupo de pop coreano Blackpink encabezarán los primeros dos días de Coachella, el festival de música del desierto en Indio, California. Frank Ocean, quien originalmente estaba programado para el festival de 2020 que fue cancelado debido a la pandemia de covid-19, encabezará el tercer día.

Esta es la lista de todos los nominados a los premios Latin Grammy 2023: Bad Bunny lidera con 10

El primer fin de semana del festival tendrá lugar del 14 al 16 de abril, y el segundo del 21 al 23 de abril. La preventa de boletos comienza el viernes, aunque Coachella declaró que los boletos del primer fin de semana ya eran “muy limitados”.

“Para tener una mejor oportunidad de obtener pases, mira el fin de semana 2”, anunció el festival en Twitter.

Otros artistas estelares incluyen al actor y DJ, Idris Elba; la cantante española, Rosalía; la leyenda de Afrobeats, Burna Boy; la banda pop MUNA y el rapero Saba. Los boletos para el fin de semana tienen un precio inicial de US$ 499.

Ugh was stuck in drafts 🫠 Register now for access to passes at https://t.co/qujCsdlTip. Presale begins Friday, 1/13 at 11am PT. Very limited Weekend 1 passes remain. For your best chance at passes, look to Weekend 2. pic.twitter.com/5zMQ4dJZHq — Coachella (@coachella) January 10, 2023

El festival de arte y música de Coachella Valley, conocido coloquialmente como Coachella, comenzó en 1999, con actos de rock como Beck y Rage Against the Machine. No comenzó su tradición anual hasta 2001, aunque siempre ha tenido lugar en el Empire Polo Field de Indio, California.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.