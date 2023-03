Mira Sorvino molesta porque su padre fue olvidado en el ‘In Memoriam’ de los Oscar

“Paul Sorvino fue uno de los mejores actores de la historia cinematográfica de Hollywood. Es inconcebible que se le deje fuera del segmento In Memoriam de los Oscar”, dijo Dee Dee Sorvino. “Es un espectáculo de tres horas, ¿no pueden dar un par de minutos más para hacerlo bien? Paul Sorvino dio décadas a esta industria y era querido por todos. Paul no era la única alma que se lo merecía y no se puede aceptar un código QR”. “

“Everything Everywhere All At Once” se corona en los Premios Oscar 2023: estos fueron los momentos más destacados de la ceremonia

La reacción de la mamá de Michelle Yeoh ante el histórico premio Oscar por “Everything Everywhere All at Once”

