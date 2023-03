Caen los mercados asiáticos mientras los temores de las consecuencias del cierre del Silicon Valley Bank sacuden el sector bancario

En Tokio, Mitsubishi UFJ Financial Group, el banco más grande de Japón, perdió un 8,4%. Sumitomo Mitsui Financial Group y Mizuho Financial Group cayeron más del 7%.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.