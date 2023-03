ANÁLISIS | Estados Unidos le falló de nuevo a sus niños: otro tiroteo escolar silenció la vida de varios este vez en Nashville

A pesar de su papel anterior, Cornyn también expresó cierta frustración con los comentarios de Biden. “El presidente sigue volviendo a los mismos viejos y cansados temas de conversación. Así que no está ofreciendo nuevas soluciones o ideas. Si lo hace, creo que deberíamos considerarlos, pero hasta ahora, no he oído nada”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.