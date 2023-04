ANÁLISIS | Estados Unidos se enfrenta a un momento decisivo antes de la comparecencia de Trump

“Michael Cohen es un mentiroso patológico, convicto, perjuro. Ha mentido a bancos, a Hacienda, al Congreso”, dijo Tacopina. Pero el abogado de Cohen, Lanny Davis, contraatacó, advirtiendo en “State of the Union” que una defensa de Trump que destrozara la reputación de su cliente no funcionaría. “Mi viejo amigo Joe Tacopina… (tiene) una estrategia equivocada si piensa que está construyendo toda su estrategia sobre ataques personales a Michael Cohen”, dijo Davis.

“Si no se hubiera presentado a las elecciones presidenciales –que, por cierto, las encuestas han demostrado que desde que realizó el anuncio, sus números han aumentado significativamente–, si no se hubiera presentado a las elecciones, no habría sido acusado”, dijo Tacopina. Bragg no ha hecho ningún comentario público sobre el caso desde que se conoció la acusación el pasado jueves.

En el período previo a la comparecencia de este martes, el equipo legal de Trump dio un adelanto de una defensa contundente que se desarrollará en el contexto de una furiosa campaña política. Sus principales partidarios ya están intentando utilizar el poder de la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes para tratar de interferir en el procesamiento de Bragg. En una entrevista en el programa “State of the Union” de CNN, el abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo que el equipo del expresidente declararía en voz alta y con orgullo que no es culpable y señaló un intento de tratar de evitar que el caso llegue a juicio.

