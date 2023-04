Encuesta CNN: la mayoría de los estadounidenses aprueba la acusación a Trump

Incluso entre los que desaprueban la acusación, la percepción de que las acciones de Trump fueron cuestionables está bastante extendida, con cerca de la mitad de ese grupo diciendo que Trump hizo algo mal en relación con los pagos a Daniels (52%). Sin embargo, muchos más en ese grupo dicen que actuó de forma poco ética en lugar de ilegal (49% poco ético, 3% ilegal), con el resto dividido entre pensar que no hizo nada malo (23%) y no estar seguro (24%). Entre los que aprueban la decisión de acusar a Trump, solo el 1% dice que sus acciones no estuvieron mal en absoluto, mientras que el 59% las califica de ilegales y el 23% de poco éticas.

Un escaso 10% de los encuestados considera a Trump inocente de los pagos realizados a Daniels, pero los estadounidenses están divididos sobre si sus acciones fueron ilegales o simplemente poco éticas. Alrededor de 4 de cada 10 dicen que actuó ilegalmente (37%), el 33% dijo que fue poco ético pero no ilegal, y otro 20% dijo que no estaba seguro. Solo el 8% de los independientes políticamente dicen que Trump no hizo nada malo, y entre el resto están mayoritariamente de acuerdo con la acusación incluso si no están ya convencidos de que Trump hizo algo ilegal.

CNN informó que el expresidente se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial, pero la acusación permanece sellada y los cargos no se conocían públicamente en el momento del sondeo. La investigación está relacionada con un pago de US$ 130.000 realizado por el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, a Daniels a finales de octubre de 2016, días antes de las elecciones presidenciales de ese año, para silenciarla y que no hiciera pública una supuesta aventura con Trump una década antes. Trump ha negado el romance. Lo que está en juego en la investigación es el pago realizado a Daniels y el reembolso de la Organización Trump a Cohen.

