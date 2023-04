Fact check: Trump ofreció un aluvión de falsedades en su primer discurso después de la acusación

Las afirmaciones anteriores más específicas de Trump sobre el supuesto relleno de urnas por parte de los trabajadores electorales en el condado de Fulton en Georgia han sido completamente desacreditadas; no hay indicios de que tal ilegalidad haya ocurrido a gran escala. Si bien hubo una pequeña cantidad de fraude electoral en todo el país, parte del mismo cometido por partidarios de Trump, varios ex altos funcionarios de la administración de Trump y la campaña 2020, incluido el fiscal general en el momento de la elección, William Barr, han reconocido que no fue suficiente fraude para haber cambiado el resultado.

Como lo señaló la propia Administración Nacional de Archivos y Registros en un comunicado el año pasado, no hay pruebas de que los presidentes anteriores hicieran algo parecido a lo que hizo Trump después de que entrara en vigor la Ley de Registros Presidenciales en 1981 (a partir de la administración Reagan). En realidad, a NARA se le otorgó la custodia de los registros presidenciales de los ex presidentes Ronald Reagan, Barack Obama y ambos George Bush tan pronto como estos presidentes dejaron el cargo, como lo requiere la Ley de Registros Presidenciales, y fue NARA, no esos presidentes, los que mudaron esos documentos a instalaciones de archivo temporales, instalaciones administradas por NARA.

Vachon le dijo a CNN: “Entre 2016 y 2022, George Soros personalmente y Democracy PAC (un PAC al que el señor Soros ha contribuido con fondos) han contribuido juntos con aproximadamente US$ 4 millones al PAC de Color of Change, incluido US$ 1 millón en mayo de 2021. Ninguno de esos fondos se destinaron a la campaña de Alvin Bragg. George Soros y Alvin Bragg nunca se conocieron en persona ni hablaron por teléfono, correo electrónico, Zoom, etc. No ha habido contacto entre los dos”.

Esto necesita contexto. Soros no hizo ninguna donación a la campaña electoral de 2021 de Bragg, y un portavoz de Soros, Michael Vachon, le dijo a CNN que los dos hombres nunca se comunicaron de ninguna manera; no hay evidencia de que Soros haya tenido algún papel en la decisión de Bragg de procesar a Trump. Sin embargo, George Soros, partidario desde hace mucho tiempo de los candidatos demócratas a fiscal de distrito que favorecen la reforma de la justicia penal, apoyó indirectamente la campaña electoral de Bragg: fue un importante donante de un Comité de Acción Política (PAC) liberal, Color of Change PAC, que dice que gastó un poco más de US$ 500.000 en un esfuerzo de gasto independiente en apoyo de la candidatura de Bragg.

