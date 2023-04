Salieron de adolescentes. 40 años después, ella decidió irse de vacaciones con él

“Parece que fue ayer cuando terminamos el instituto”, dice Bo. “La vida vuela, a veces no lo parece, sobre todo cuando eres joven, pero no pierdas el tiempo. No te preocupes por las pequeñas cosas y disfruta de cada momento. Si te despiertas, es un buen día, ¿no?”.

Cuando el mensaje apareció en el teléfono de Beverly, no supo qué hacer: sentía lo mismo, pero no quería arriesgarse a que las cosas fueran incómodas alterando la dinámica del grupo en el barco. Beverly decidió ignorar el mensaje, fingiendo que no lo había visto con la excusa de no revisar su bandeja de entrada durante las vacaciones.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.