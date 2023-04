ANÁLISIS | Con el acuerdo histórico entre Fox y Dominion por difamación, Rupert Murdoch está pagando el precio de las mentiras electorales de Trump

Pero si bien es el acuerdo por difamación más grande conocido públicamente por un medio de comunicación de EE.UU., el alto precio no será suficiente para cambiar Fox News en su esencia. El canal de noticias de derecha aún siembra dudas sobre las elecciones de 2020 hasta el día de hoy. Y fuentes me dicen que el acuerdo al que llegó con Dominion no requerirá que sus personalidades deshonestas reconozcan la realidad y emitan retractaciones al aire.

