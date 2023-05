Agentes de la patrulla fronteriza de EE.UU. buscan a sospechoso de tiroteo masivo en Texas, dice una fuente, mientras las autoridades buscan pistas sobre su paradero

“Lo vimos, estaba saliendo de su propiedad y amartilló su arma”, dijo el padre. “Le dije a mi esposa que entrara porque alistó su arma y podría venir a amenazarnos. Entonces mi esposa dijo: ‘Tú entra, no creo que me dispare porque soy mujer, yo me quedo aquí en la puerta’”.

KTVZ NewsChannel 21 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.